তিউনিসিয়ায় নৌকাডুবিতে নিহত ৪০

তিউনিসিয়ার উপকূলে বুধবার (২২ অক্টোবর) নৌকা ডুবে অন্তত ৪০ জন মারা গেছেন। আরোহীদের সবাই ছিলেন আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের অভিবাসী। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
এই দুর্ঘটনাকে ওই অঞ্চলে চলতি বছরের সবচেয়ে মর্মান্তিক উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, প্রায় ৭০ জন আরোহী সমেতে নৌকাটি উপকূলীয় শহর মাহদিয়ার কাছে ডুবে যায়।
সশস্ত্র সংঘাত ও দারিদ্র্যের কশাঘাত থেকে বাঁচতে বৈধ এবং অবৈধ পথে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের মানুষই ভাগ্যের অন্বেষণে ইউরোপে পাড়ি জমানোর চেষ্টা করেন। এ যাত্রায় তিউনিসিয়া হচ্ছে ট্রানজিট পয়েন্ট।
সর্বশেষ ঘটনাটি অভিবাসন প্রত্যাশীদের নৌপথে দেশ ছাড়ার ঝুঁকি আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। দুর্ঘটনাগুলোর কারণে অনিয়মিত ও অবৈধ অভিবাসনের পথের ওপর নজরদারি বৃদ্ধিতে চাপে থাকে উত্তর আফ্রিকার দেশগুলো।