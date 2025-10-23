X
বৃহস্পতিবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৫
৭ কার্তিক ১৪৩২
তিউনিসিয়ায় নৌকাডুবিতে নিহত ৪০

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২৩ অক্টোবর ২০২৫, ১২:১৭আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ১২:১৭
তিউনিসিয়ার উপকূলে বুধবার (২২ অক্টোবর) নৌকা ডুবে অন্তত ৪০ জন মারা গেছেন। আরোহীদের সবাই ছিলেন আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের অভিবাসী। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

এই দুর্ঘটনাকে ওই অঞ্চলে চলতি বছরের সবচেয়ে মর্মান্তিক উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, প্রায় ৭০ জন আরোহী সমেতে নৌকাটি উপকূলীয় শহর মাহদিয়ার কাছে ডুবে যায়।

সশস্ত্র সংঘাত ও দারিদ্র্যের কশাঘাত থেকে বাঁচতে বৈধ এবং অবৈধ পথে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের মানুষই ভাগ্যের অন্বেষণে ইউরোপে পাড়ি জমানোর চেষ্টা করেন। এ যাত্রায় তিউনিসিয়া হচ্ছে ট্রানজিট পয়েন্ট।

সর্বশেষ ঘটনাটি অভিবাসন প্রত্যাশীদের নৌপথে দেশ ছাড়ার ঝুঁকি আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। দুর্ঘটনাগুলোর কারণে অনিয়মিত ও অবৈধ অভিবাসনের পথের ওপর নজরদারি বৃদ্ধিতে চাপে থাকে উত্তর আফ্রিকার দেশগুলো।

নৌকাডুবিতিউনিসিয়াবিশ্ব সংবাদ
বিদেশে পালিয়েও টিকতে পারেননি, দেশে ফেরার পর ছাত্রলীগ নেতা গ্রেফতার
সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ড: তদন্তে ‘শেষবারের মতো’ ছয় মাস সময় দিলেন হাইকোর্ট
সিইসি’র সঙ্গে বৈঠকে বিএনপি নেতারা
এবার প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন ‘মাদকবিরোধী’ অভিযান, নিহত ৫
লাইভে এসে আ.লীগে যোগ দেওয়ার কথা জানালেন বিএনপি নেতা ফয়জুল করিম
টানা দ্বিতীয় দিনের মতো কমেছে স্বর্ণের দাম
সারা দেশে ভূমি অফিসের নিরাপত্তা জোরদারের নির্দেশ
বুয়েট শিক্ষার্থী শ্রীশান্ত কারাগারে
দেশে স্বর্ণের দামে বড় পতন, ভরিতে কমলো ৮৩৮৬
