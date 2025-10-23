গ্রহাণুর আঘাতে তৈরি হলোসিন যুগের বৃহত্তম খাদ চীনে

হলোসিন যুগের পর থেকে দক্ষিণ চীনের কুয়াংতোং প্রদেশের চিনলিন ইমপ্যাক্ট ক্রেটারটিই পৃথিবীর বৃহত্তম খাদ। এটি ১১ হাজার ৭০০ বছরের বেশি পুরোনো। বুধবার (২২ অক্টোবর) এ তথ্য জানিয়েছে চায়না একাডেমি অব ইঞ্জিনিয়ারিং ফিজিক্স।
চিনলিন ইমপ্যাক্ট ক্রেটারটি আছে কুয়াংতোংয়ের তেছিং কাউন্টির নিচু পাহাড়ি অঞ্চলে। গবেষকরা স্থানীয় গ্রানাইটের রাসায়নিক আবহাওয়ার হার বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে অনুমান করছেন—প্রাথমিক থেকে মধ্য হলোসিন যুগে গ্রহাণুটি আঘাত করেছিল।
তাদের অনুসন্ধান সম্প্রতি ম্যাটার অ্যান্ড রেডিয়েশন অ্যাট এক্সট্রিমস জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।
গবেষণাপত্রের প্রধান লেখক এবং সেন্টার ফর হাই প্রেসার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি অ্যাডভান্সড রিসার্চের গবেষক ছেন মিং জানান, ভূতাত্ত্বিক নমুনা পরীক্ষায় তারা খাদের মধ্যে শক্তিশালী শক ওয়েভের কারণে শিলা ও খনিজ পদার্থে ‘মেটামরফিজম’ নামের বিশেষ এক পরিবর্তনের প্রমাণ পেয়েছেন। এতে প্রমাণ হয় তুলনামূলক ছোট গ্রহাণুর আঘাতেই খাদটি তৈরি হয়েছিল।
ছেন বলেন, বিশ্বে আগে আবিষ্কৃত হলোসিন যুগের খাদগুলো আকারে ছোট। বেশিরভাগের ব্যাস ১০০ মিটারের কম। এর মধ্যে এতদিন সবচেয়ে বড় হিসেবে স্বীকৃত ছিল যে গর্ত, ওটার ব্যাস ৩০০ মিটার। চিনলিন গর্তের ব্যাস ৯০০ মিটার।
আকার দেখে গবেষকরা অনুমান করছেন, এখানে যে গ্রহাণু পড়েছিল, সেটার শক্তি ছিল ৬ লাখ টন টিএনটির সমান।
চীনের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে এমন আরও চারটি গর্ত রয়েছে।
তথ্যসূত্র: সিএমজি