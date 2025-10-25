X
শনিবার, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
৯ কার্তিক ১৪৩২
গাজার নিরাপত্তা বাহিনীতে ইসরায়েলের পছন্দের দেশকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ইঙ্গিত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৩০আপডেট : ২৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৩০
মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। ফাইল ছবি: রয়টার্স

মার্কিন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে গাজার জন্য আন্তর্জাতিক বাহিনীতে যোগ দিতে ইতোমধ্যে অনেক দেশ আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তবে অংশগ্রহণকারীদের বিষয়ে ইসরায়েলকেও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে হবে। সম্প্রতি ইসরায়েল সফরে এসব কথা বলেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে।

তিনি বলেন, বাহিনী গঠনের বিষয়ে আলোচনা চলছে এবং এটি যত দ্রুত সম্ভব কার্যকর করা হবে। তবে হামাসের সঙ্গে বোঝাপড়া ছাড়া এমন বাহিনী মোতায়েন করা সম্ভব হবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

রুবিও বলেন, অনেক দেশ আইএসএফ-এ অংশ নিতে চেয়েছে। তবে বাহিনী গঠনের সময় অবশ্যই ইসরায়েলের পছন্দের ভিত্তিতে বা ইসরায়েলকে নিয়ে আপত্তি নেই, এমন দেশগুলোকেই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

বিশ্লেষকদের মতে, তুরস্ককে ইঙ্গিত করে বক্তব্যটি দিয়েছেন রুবিও। আঙ্কারার যোগদান দিয়ে তেল আবিবের যথেষ্ট আপত্তি রয়েছে।
আইএসএফ-এর দায়িত্ব এখনও অস্পষ্ট, কারণ অনেক দেশ আশঙ্কা করছে, হামাসের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সমঝোতা না হলে বাহিনীকে সরাসরি সংঘর্ষে জড়াতে হতে পারে।

রুবিও বলেন, দুই সপ্তাহ আগে ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধবিরতি মাধ্যমে এক ঐতিহাসিক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। তবে সামনের দিনগুলোতে অনেক ‘উত্থান-পতন ও জটিলতা’ আসবে বলেও সতর্ক করেন তিনি।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবিত পরিকল্পনার আপাতত কোনও বিকল্প নেই দাবি করে রুবিও বলেন, এটাই একমাত্র পরিকল্পনা এবং আমরা বিশ্বাস করি এটি সফল হতে পারে।

তার মতে, এমন পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে যেন ৭ অক্টোবরের মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় এবং গাজায় এমন কোনও শক্তি টিকে না থাকে, যা ইসরায়েল বা অন্য কারও জন্য হুমকি।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েল অনুপ্রবেশ করে হামলা চালায় হামাস। ওই হামলায় এক হাজার ২০০ জন নিহত এবং ২৫১ জনকে গাজায় জিম্মি করে নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ করে আসছে নেতানিয়াহু সরকার। এর পর হামাস নিশ্চিহ্ন করতে গাজায় শুরু হয় ইসরায়েলি বাহিনীর সামরিক অভিযান। দুবছরের সামরিক আগ্রাসনে এ পর্যন্ত অন্তত ৬৮ হাজার ২৮০ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন বলে গাজা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দাবি করছে। জাতিসংঘ তাদের তথ্য নির্ভরযোগ্য বলে মনে করে।

রুবিও বলেন, ট্রাম্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী হামাসকে নিরস্ত্র করা হবে। যদি হামাস অস্ত্রত্যাগ না করে, তা হলে সেটি হবে চুক্তি লঙ্ঘন এবং সেই লঙ্ঘন মোকাবিলা করতেই হবে। হামাস ভবিষ্যতের গাজা শাসনে কোনও ভাবেই থাকতে পারবে না।

রুবিওর সফর যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চপর্যায়ের এক সপ্তাহব্যাপী কূটনৈতিক তৎপরতার অংশ, যেখানে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সসহ একাধিক কর্মকর্তা ইসরায়েলে গেছেন। গাজা পরিকল্পনা সফল করতে ট্রাম্প প্রশাসনের অঙ্গীকার ফুটিয়ে তুলেছে এই সফর।

ওয়াশিংটনের আশঙ্কা, ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সরকারের কাজকর্মে ট্রাম্পের পরিকল্পনা বিপন্ন হতে পারে।
সম্প্রতি ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় বহু ফিলিস্তিনি নিহত হওয়ার পর এবং গত বুধবার ইসরায়েলি পার্লামেন্টে অধিকৃত পশ্চিম তীর সংযুক্তির প্রস্তাব পাস হওয়ার প্রশ্নে বিরক্তি প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম হারেতজ জানিয়েছে, যুদ্ধবিরতি ঝুঁকিতে ফেলতে পারে, ইসরায়েলকে এমন কোনও পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত থাকতে সতর্ক করেছেন মার্কিন কর্মকর্তারা।

নেতানিয়াহু অবশ্য এসব দাবি অস্বীকার করে বলেন, ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক একটি অংশীদারত্ব, এখানে একতরফা নিয়ন্ত্রণে কিছু চলে না।

