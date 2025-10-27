X
সোমবার, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
১১ কার্তিক ১৪৩২
মালিতে জ্বালানিসংকটে বন্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৪৪আপডেট : ২৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৪৪
তেল নিতে মানুষের দীর্ঘ লাইন। ছবি: রয়টার্স

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট সশস্ত্র গোষ্ঠীর অবরোধে আফ্রিকার দেশ মালিতে দেখা দিয়েছে তীব্র জ্বালানিসংকট। পরিস্থিতি সামাল দিতে সোমবার (২৭ অক্টোবর) থেকে অন্তত দুসপ্তাহের জন্য দেশব্যাপী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হবে। রবিবার রাতে সরকারের তরফ থেকে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে স্থলবেষ্টিত দেশটিতে জ্বালানি আমদানিতে অবরোধ জারির ঘোষণা দেয় জামায়াত নুসরাত আল-ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) নামের সশস্ত্র গোষ্ঠী। এরপর থেকে মালিতে আমদানির চেষ্টা করা জ্বালানি ট্যাংকারে হামলা চালিয়েছে তারা। এমনকি ইতোমধ্যে আমদানিকৃত তেল রাজধানীতে পরিবহনকালেও বাগড়া দিয়েছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, মালির অর্থনীতিকে পঙ্গু করে সেনাবাহিনী সমর্থিত সরকারকে চাপে ফেলতে চাইছে সশস্ত্র গোষ্ঠীটি।

পরিস্থিতি এতোটাই বেগতিক যে, রাজধানী বামাকোর একাধিক জ্বালানি স্টেশন ইতোমধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তেল কিনতে ব্যর্থ হয়ে অনেকে পায়ে হেঁটেই গন্তব্যে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। অনেকে আবার বাসায় থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের ঘোষণা দেওয়ার মাত্র দিন কয়েক আগেই মালিতে জ্বালানি সরবরাহের অঙ্গীকার করেছিল রুশ সরকার। শুক্রবার রুশ প্রতিনিধিদলের তরফ থেকে জানানো হয়, শিগগিরই এক লাখ ৬০ হাজার থেকে দু লাখ মেট্রিক টন তেল ও কৃষিপণ্য সরবরাহ করবে মস্কো। অবশ্য প্রতিনিধিদলের প্রধান অ্যালেক্সেই কেউলিকা জ্বালানির ধরন বা সরবরাহের সম্ভাব্য তারিখ নিয়ে কিছু জানাননি।

এর আগে ২০২৪ সালে, মৌসুমি বৃষ্টিপাতের পর ভয়াবহ বন্যার কারণে মালিতে শিক্ষাবর্ষ শুরুর তারিখও পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে হাওরের উন্নয়ন করা হচ্ছে: পরিবেশ উপদেষ্টা
রাজধানীতে নিষিদ্ধ আ.লীগের ৮ নেতাকর্মী গ্রেফতার
‘নিজস্ব স্বার্থের চেয়ে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিতে হবে’
বিটিআরসির ৫৬৮ কোটি টাকা আত্মসাৎ: ১২ আসামির জামিন
আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে সিটি ইউনিভার্সিটিতে, পরিস্থিতি এখনও থমথমে
নির্বাচিত সরকার আসা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে উপদেষ্টা পরিষদ
আজ আমি দরজা লাগাতে চাইনি: নিহত কালামের স্ত্রী পিয়া
প্রিজন ভ্যানে দাঁড়িয়ে থাকা নিয়ে ইনুর সঙ্গে পুলিশ সদস্যের বাগবিতণ্ডা
