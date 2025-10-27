X
মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
১১ কার্তিক ১৪৩২
১০ দিনের মধ্যে যুদ্ধবিরতির খসড়া: জেলেনস্কি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২৭ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:৫৯আপডেট : ২৭ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:৫৯
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। ফাইল ছবি: রয়টার্স

পরবর্তী ১০ দিনের মধ্যে ইউক্রেনে যুদ্ধবিরতির জন্য একটি খসড়া পরিকল্পনা চূড়ান্ত হবে বলে দাবি করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। সোমবার (২৭ অক্টোবর) মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেছেন তিনি।

জেলেনস্কি জানান, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের সঙ্গে বৈঠক হয়। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়, যুদ্ধবিরতির পরিকল্পনা বিবেচনায় রেখে একটি শান্তি প্রস্তাবের খসড়া তৈরি করা হবে, যা আগামী সাত থেকে ১০ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত হবে। আলোচ্য প্রস্তাব সংক্ষিপ্ত এবং বাস্তবধর্মী হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

তিনি বলেন, বাড়তি কথা এড়িয়ে প্রস্তাবনাটি সংক্ষিপ্ত রাখার জন্য কিয়েভের মিত্রদের কাছে অনুরোধ করেছি। আমরা চাই, যুদ্ধবিরতির পরিকল্পনার মতো কিছু সুনির্দিষ্ট পয়েন্ট। তবে রাশিয়া কোনও প্রস্তাব মানবে কিনা, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

চলতি মাসের শুরুতে ট্রাম্পের সঙ্গে হোয়াইট হাউজে বৈঠক করেছেন জেলেনস্কি। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দাবি, আলোচনার সময় পরিস্থিতি কিছুটা উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। বৈঠকের বিষয়ে জেলেনস্কি বলেন, বর্তমান ফ্রন্টলাইন ধরে যুদ্ধবিরতির কাঠামো নিয়ে তাদের মধ্যে আলাপ হয়েছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের মতে, প্রস্তাবটি গঠনমূলক ছিল।

অন্যদিকে, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এবং রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভের সঙ্গে ভিন্ন বৈঠকে একই প্রস্তাব উত্থাপিত হলে তা সরাসরি খারিজ করে দেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

এদিকে, রুশ তেল কোম্পানির ওপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন ট্রাম্প। এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে জেলেনস্কি বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নতুন নিষেধাজ্ঞা প্যাকেজে দৃশ্যমান পার্থক্য আসবে।

তিনি অনুমান করেন, নতুন নিষেধাজ্ঞার ফলে রাশিয়ার তেল রফতানি ৫০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে। ফলে মাসে পাঁচশত কোটি ডলার পর্যন্ত আর্থিক ক্ষতির শিকার হবে মস্কো।

তবে কেবল নিষেধাজ্ঞার ঘেরাটোপে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে থামানো যাবে না বলেও সতর্ক করেছেন জেলেনস্কি। তিনি বলেন, যুদ্ধের আঁচ বৃদ্ধি নিয়ে ট্রাম্প শঙ্কিত। তবে যথাযথ আলোচনা ছাড়া যুদ্ধের উত্তাপ বৃদ্ধি ঠেকানো সম্ভব নয়।

মস্কোকে আলোচনার টেবিলে বসতে বাধ্য করতে আবারও ইউক্রেনকে দীর্ঘ পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

/এসকে/
বিষয়:
যুক্তরাষ্ট্ররাশিয়াভ্লাদিমির পুতিনইউক্রেনডোনাল্ড ট্রাম্পরাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধভলোদিমির জেলেনস্কিবিশ্ব সংবাদ
