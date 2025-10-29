তালেবানকে নিশ্চিহ্নের হুমকি পাকিস্তানের

আফগানিস্তানের সঙ্গে আলোচনা ভেস্তে যাওয়ায় চটেছে পাকিস্তান। দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ বুধবার (২৯ অক্টোবর) হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, আফগানিস্তানের ক্ষমতাসীন তালেবান সরকারকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে আসিফ লিখেছেন, তালেবান সরকারকে নিশ্চিহ্ন করতে আমাদের সামরিক শক্তির কণামাত্রও ব্যবহারের প্রয়োজন হবে না। তাদেরকে আবার গুহায় আত্মগোপনে যেতে বাধ্য করা হবে।
বুধবার সকালে পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী জানান, ইস্তাম্বুল আলোচনা কোনও কার্যকর সমাধান ছাড়াই শেষ হয়েছে। আফগান পক্ষ আলোচনার মূল ইস্যু থেকে বারবার সরে যাচ্ছিল এবং কৌশলগত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে দোষারোপের খেলা চালিয়েছে।
আফগান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং তালেবান সরকারের তরফ থেকে এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।
আলোচনার বিষয়ে এক পাকিস্তানি কর্মকর্তা জানিয়েছেন, পাকিস্তান তালেবানকে বশে আনতে আপত্তি প্রকাশ করেছে আফগান তালেবান। ইসলামাবাদের অভিযোগ, পাকিস্তান তালিবান গোষ্ঠীর ঘাঁটি আফগান মাটিতে এবং তারা ইসলামাবাদে সময়ে সময়ে হামলা চালায়।
প্রায় একই কথা বলেছেন তালেবানের এক কর্মকর্তা। তিনি বলেন, তীব্র বাদানুবাদে আলোচনা ভেস্তে যায়। তালেবান প্রতিনিধিদের দাবি, পাকিস্তানি তালেবানের ওপর তাদের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই।
পাকিস্তানি তালেবানের প্রধানকে লক্ষ্য করে অক্টোবরের শুরুতে কাবুলসহ আফগানিস্তানের বিভিন্ন অংশে বিমান হামলা চালায় ইসলামাবাদ। এর জবাবে, দুদেশের আড়াই হাজার কিলোমিটারের বেশি সীমান্ত এলাকাজুড়ে পাকিস্তানি সামরিক পোস্টে পালটা হামলা করে তালেবান সরকার। বর্তমানে দুদেশের সীমান্ত বন্ধ রাখা হয়েছে।
দুদেশ একটা যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হলেও, সপ্তাহান্তে আবারও পাল্টাপাল্টি হামলায় পাঁচ পাকিস্তানি সেনা এবং ২৫ জন পাকিস্তানি তালেবান সদস্য নিহত হয়েছে। শনিবার আসিফ বলেছিলেন, আফগানিস্তান শান্তি চায় বলে তার বিশ্বাস আছে। তবে ইস্তাম্বুল আলোচনা ব্যর্থ হলে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের জন্যও তারা প্রস্তুত।