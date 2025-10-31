X
শুক্রবার, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
১৫ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ওমরাহ ভিসার মেয়াদ কমালো সৌদি আরব

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:২১আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:২১
ওমরাহ ভিসার মেয়াদ কমালো সৌদি আরব

সৌদি আরবে ওমরাহ পালনে নতুন কিছু বিধি জারি করেছে দেশটির সরকার। এখন থেকে ওমরাহ ভিসার মেয়াদ তিন থেকে কমিয়ে একমাসে আনা হবে। পরের সপ্তাহেই নতুন সিদ্ধান্ত কার্যকর হতে যাচ্ছে। দেশটির হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়ের বরাতে শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) আল আরাবিয়া সংবাদমাধ্যম এ খবর জানিয়েছে।

গালফ নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়, ওমরাহ ভিসার সংশোধিত নিয়ম অনুযায়ী, ইস্যু হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে যদি কোনও ব্যক্তি সৌদি আরবে প্রবেশের জন্য নাম নথিভুক্ত না করেন, তাহলে ভিসাটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে। ভিসা ব্যবস্থাপনা সহজতর করা ও তীর্থযাত্রীদের প্রবেশ প্রক্রিয়া সহজ করার জন্য এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

এক বিবৃতিতে বলা হয়, ওমরাহযাত্রীদের জন্য প্রক্রিয়া সহজ করা ও সেবার পরিধি বৃদ্ধি প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এটি সৌদি ভিশন ২০৩০-এর লক্ষ্য বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

তবে হজ করতে সৌদি আরবে পৌঁছানোর পর সেখানে থাকার মেয়াদ আগের মতই তিন মাস থাকবে। এতে কোনও পরিবর্তন হবে না।

ন্যাশনাল কমিটি ফর ওমরাহ অ্যান্ড ভিজিটের উপদেষ্টা আহমেদ বাজাইফার বলেন, ওমরাহ পালনকারীর চাপ সামলানোর জন্য মন্ত্রণালয়ের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বিশেষ করে গ্রীষ্মের মৌসুম শেষ হওয়া ও মক্কা ও মদিনায় তাপমাত্রা কমার পর ওমরাহ যাত্রীদের ভিড় বাড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, চলতি মাসের শুরুর দিকে সৌদির হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় জানিয়েছিল, সৌদি আরবের যে কোনও ধরনের ভিসাধারী এখন থেকে পবিত্র ওমরাহ পালন করতে পারবেন।

মন্ত্রণালয় জানায়, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ভিজিট ভিসা, ই-ট্যুরিস্ট ভিসা, ট্রানজিট ভিসা, কাজেরভিসাসহ অন্যান্য ভিসাধারীরাও এখন থেকে ওমরাহ পালন করতে পারবেন।

/এসকে/
বিষয়:
সৌদি আরবওমরাহবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
প্রবল বৃষ্টিতে তলিয়ে গেছে নিউ ইয়র্ক, ২ জনের প্রাণহানি
নামের আগে আর ‘প্রিন্স’ পদবি বসাতে পারবেন না অ্যান্ড্রু, ছাড়তে হবে প্রাসাদ
আরও জিম্মির মরদেহ হস্তান্তর করলো হামাস
সর্বশেষ খবর
নির্বাচনের আগে গণভোটের সুযোগ এখন আর নেই: মির্জা ফখরুল
নির্বাচনের আগে গণভোটের সুযোগ এখন আর নেই: মির্জা ফখরুল
রাজশাহী মহানগর এনসিপির নতুন আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা
রাজশাহী মহানগর এনসিপির নতুন আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা
আজও প্রেসক্লাবের সামনে ইবতেদায়ি শিক্ষকরা, রবিবার লংমার্চ
আজও প্রেসক্লাবের সামনে ইবতেদায়ি শিক্ষকরা, রবিবার লংমার্চ
রান্নাঘরে নতুন? ভয় নেই, শুরু হোক আজই
রান্নাঘরে নতুন? ভয় নেই, শুরু হোক আজই
সর্বাধিক পঠিত
অনলাইনে রিটার্ন দাখিলের সময় বাড়লো
অনলাইনে রিটার্ন দাখিলের সময় বাড়লো
বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো বিএনপির সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মিলনকে
বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো বিএনপির সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মিলনকে
একই দিনে হাসিনার তিন-তিনটি সাক্ষাৎকার: কীভাবে আর কেন?
একই দিনে হাসিনার তিন-তিনটি সাক্ষাৎকার: কীভাবে আর কেন?
১০ লাখ ছাড়িয়েছে ই-রিটার্ন জমা
১০ লাখ ছাড়িয়েছে ই-রিটার্ন জমা
খাবারে রাসায়নিক ও পাউডার দিয়ে বানিয়ে গরুর দই বলে বিক্রি করতো নাবিল রেস্টুরেন্ট
খাবারে রাসায়নিক ও পাউডার দিয়ে বানিয়ে গরুর দই বলে বিক্রি করতো নাবিল রেস্টুরেন্ট
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media