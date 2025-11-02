ইউক্রেনে রুশ বিমান হামলায় বিদ্যুৎহীন হাজারো মানুষ

রুশ বিমান হামলায় ইউক্রেনের জাপোরিজ্জিয়া অঞ্চলের প্রায় ৬০ হাজার মানুষ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছেন। গভীর রাতে চালানো ওই হামলায় দক্ষিণাঞ্চলের ওডেসায় দুজনের প্রাণহানি হয়েছে। ইউক্রেনীয় কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে রবিবার (২ নভেম্বর) এসব তথ্য দেওয়া হয়।
হামলায় ভবন ধসে অন্তত দুজন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন জাপোরিজ্জিয়ার গভর্নর ইভান ফেদোরভ। টেলিগ্রাম অ্যাপে তিনি বলেন, নিরাপত্তা পরিস্থিতি অনুকুলে এলেই বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু করা হবে।
জাপোরিঝিয়া প্রায় প্রতিদিনই রুশ গোলাবর্ষণ, ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার শিকার হয়। এসব হামলায় বহু ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ ব্যাহত করেছে এবং অসংখ্য মানুষের প্রাণহানি হয়েছে।
ফেদোরভ জানান, রাতভর হামলায় দুইজন আহত হয়েছেন। আর শেষ ২৪ ঘণ্টায় রুশ বাহিনী ১৮টি এলাকায় ৮০০টি হামলা চালিয়েছে। এসব হামলায় একজন নিহত ও তিনজন আহত হয়েছেন।
এদিকে, ইউক্রেনের জরুরি সেবা বিভাগ জানিয়েছে, কৃষ্ণসাগর উপকূলীয় ওডেসায় রুশ ড্রোন হামলায় দুইজন নিহত হয়েছেন।
শীত ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ইউক্রেনের বিদ্যুৎ অবকাঠামো লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা বৃদ্ধি করেছে রাশিয়া। এতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা দিয়েছে, যা মেরামতে জরুরি কর্মীদের হিমশিম খেতে হচ্ছে।
এদিকে, শনিবার দিনিপ্রোপেত্রভস্কে রুশ বিমান হামলায় দোকানে অগ্নিকাণ্ডের নিহতের সংখ্যা বেড়ে চারজন হয়েছে। তাদের মধ্যে ১১ ও ১৪ বছর বয়সী দুই কিশোরও রয়েছে।
এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত, এসব হামলার বিষয়ে রাশিয়ার তরফ থেকে কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।
উভয় দেশই বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু করার অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে। তবে ২০২২ সালে ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রার রুশ আগ্রাসন শুরুর পর থেকে হাজারো মানুষ নিহত হয়েছেন, যার বড় অংশই ইউক্রেনের নাগরিক।
তথ্যসূত্র: রয়টার্স