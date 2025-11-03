X
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হিসেবে মাদুরোর দিন ঘনিয়ে আসছে: ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৫:৪০আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৫:৪০
নিকোলাস মাদুরো এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প।

ভেনেজুয়েলার সঙ্গে যুদ্ধে জড়ানোর সম্ভাবনা খারিজ করে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে প্রেসিডেন্ট পদে নিকোলাস মাদুরোর দিন ফুরিয়ে আসছে বলে সতর্ক করেছেন তিনি। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিবিএসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভেনেজুয়েলার সঙ্গে যুদ্ধের জড়ানোর সম্ভাবনা বাতিল করে ট্রাম্প বলেছেন, যুদ্ধ হবে বলে আমার মনে হয় না। তবে তারা আমাদের সঙ্গে খুব একটা ভালো ব্যবহার করছে না।

দ্বিতীয় দফায় হোয়াইট হাউজের মসনদের বসার পর থেকেই মাদুরোকে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে জর্জরিত করে আসছেন ট্রাম্প। তারই রেশ ধরে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ক্যারীবীয় অঞ্চলে মাদক বহনের অভিযোগে একাধিক নৌযানে হামলা চালিয়েছে মার্কিন সেনাবাহিনী। ট্রাম্পের দাবি, ওই নৌযানে করে ভেনেজুয়েলা থেকে যুক্তরাষ্ট্রে মাদক পাচারের চেষ্টা করা হচ্ছিল এবং তা নস্যাতে হামলা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না।

ক্যারীবীয় অঞ্চলে মার্কিন সেনা উপস্থিতি জোরদার করা নিয়ে সমালোচকদের ভাষ্য, মাদক পাচার রোধের নামে মাদুরোকে উৎখাতের চাল চালছেন ট্রাম্প। অবশ্য এই অভিযোগ নাকচ করে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

সিবিএস নিউজ জানিয়েছে, সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে যুক্তরাষ্ট্রের এসব হামলায় অন্তত ৬৪ জন নিহত হয়েছেন।

হামলার সাফাই গেয়ে ট্রাম্প বলেন, প্রতিটি নৌযান ধ্বংস করা মানে ২৫ হাজার মানুষের জীবন বাঁচানো। নইলে তারা মাদকে শেষ হয়ে যেত।

ভেনেজুয়েলার স্থলভাগেও যুক্তরাষ্ট্র হামলার পরিকল্পনা করছে কিনা, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমি এখন সেটা বলব না। কী করব বা করব না, সেটা আমি জানাতে চাই না।

মাদুরো এর আগে 'নতুন যুদ্ধ বাধানোর পাঁয়তারা' করার অভিযোগ তোলেন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো বলেন, লাতিন আমেরিকায় মার্কিন আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে এসব হামলা চালানো হচ্ছে।

তবে সবার বক্তব্য খারিজ করে ট্রাম্পের দাবি, বিশ্বের যে কোনও দেশ থেকে আসা মানুষকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। তবে সব দেশের মধ্যেও তিনি বিশেষভাবে ভেনেজুয়েলাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে বলেন, এই দেশটি বেশি খারাপ। কারণ তাদের 'ত্রেন দে আরাহুয়া'র মতো বিশ্বের নৃশংসতম অপরাধ গোষ্ঠী রয়েছে।

/এসকে/
বিষয়:
যুক্তরাষ্ট্রডোনাল্ড ট্রাম্পভেনেজুয়েলানিকোলাস মাদুরোবিশ্ব সংবাদ
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
