চালু হচ্ছে বিশ্বের প্রথম উড়ন্ত গাড়ি নির্মাণ কারখানা

বিশ্বের প্রথম উড়ন্ত গাড়ি তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে চীন। দেশটির বিখ্যাত বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এক্সপেংয়ের উড়ন্ত গাড়ি নির্মাণ বিভাগে এর উৎপাদন শুরু হতে যাচ্ছে। চীনভিত্তিক সংবাদমাধ্যম সিএমজি এ খবর জানিয়েছে।
চীনের দক্ষিণাঞ্চলের কুয়াংতোং প্রদেশের রাজধানী কুয়াংচৌয়ের হুয়াংপু জেলায় অবস্থিত কারখানাটি প্রায় এক লাখ ২০ হাজার বর্গমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত। কারখানাটি বছরে ১০ হাজার ইউনিট পর্যন্ত গাড়ি উৎপাদনে সক্ষম।
এক্সপেং জানিয়েছে, ইতোমধ্যেই পাঁচ হাজার উড়ন্ত গাড়ির অর্ডার পেয়েছে তারা।
নির্মাণাধীন গাড়িগুলোতে অটোম্যাটিক এবং ম্যানুয়াল দুরকম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাই থাকছে। এর অটোম্যাটিক ফ্লাইট মোড সুবিধা স্মার্ট রুট পরিকল্পনা অনুযায়ী যাত্রাপথ পরিচালনায় সক্ষম। পাশাপাশি এতে থাকবে এক ক্লিকে উড্ডয়ন এবং অবতরণের ব্যবস্থা।