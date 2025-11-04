X
মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
১৯ কার্তিক ১৪৩২
চালু হচ্ছে বিশ্বের প্রথম উড়ন্ত গাড়ি নির্মাণ কারখানা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০৪ নভেম্বর ২০২৫, ২১:৪৭আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ২২:০৭
প্রতীকী ছবি: সিনহুয়া

বিশ্বের প্রথম উড়ন্ত গাড়ি তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে চীন। দেশটির বিখ্যাত বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এক্সপেংয়ের উড়ন্ত গাড়ি নির্মাণ বিভাগে এর উৎপাদন শুরু হতে যাচ্ছে। চীনভিত্তিক সংবাদমাধ্যম সিএমজি এ খবর জানিয়েছে।

চীনের দক্ষিণাঞ্চলের কুয়াংতোং প্রদেশের রাজধানী কুয়াংচৌয়ের হুয়াংপু জেলায় অবস্থিত কারখানাটি প্রায় এক লাখ ২০ হাজার বর্গমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত। কারখানাটি বছরে ১০ হাজার ইউনিট পর্যন্ত গাড়ি উৎপাদনে সক্ষম।

এক্সপেং জানিয়েছে, ইতোমধ্যেই পাঁচ হাজার উড়ন্ত গাড়ির অর্ডার পেয়েছে তারা।

নির্মাণাধীন গাড়িগুলোতে অটোম্যাটিক এবং ম্যানুয়াল দুরকম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাই থাকছে। এর অটোম্যাটিক ফ্লাইট মোড সুবিধা স্মার্ট রুট পরিকল্পনা অনুযায়ী যাত্রাপথ পরিচালনায় সক্ষম। পাশাপাশি এতে থাকবে এক ক্লিকে উড্ডয়ন এবং অবতরণের ব্যবস্থা।

/এসকে/
বিষয়:
চীনবিশ্ব সংবাদতথ্যপ্রযুক্তি
ঋত্বিক ঘটকের ভাঙা বাড়িতে জন্মশতবর্ষ উদযাপন
বিএনপিতে যোগ দিলেন মীর মুগ্ধর ভাই স্নিগ্ধ
মারা গেছেন ইরাক যুদ্ধের অন্যতম নীলনকশাকারী ডিক চেনি
বাংলাদেশ বিমানের কাছে এয়ারবাস বিক্রি করেতে কূটনীতিকদের দৌড়ঝাঁপ
ফজলুর রহমানকে মনোনয়ন দেওয়ায় আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ
স্টেশন থেকে ছেড়ে যাওয়া ট্রেনটি আবার ফিরলো 'বড় কর্মকর্তার' জন্য
চট্টগ্রামে বিএনপির চার নেতা বহিষ্কার
এক আসনে ঝুলে আছে বিএনপির ৪ নেতার ভাগ্য, অন্য দলগুলো নির্ভার
কোনও ছাড় দেবো না, আমি ভোট করবো: বিএনপির মনোনয়ন বঞ্চিত নিজান
 
 
