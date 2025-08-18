X
সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ

যুদ্ধবিরতি ছাড়া শান্তিচুক্তিতে সংঘাত থামবে না: মার্কিন কূটনীতিকের বিশ্লেষণ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫৮আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫৮
আলাস্কায় বৈঠকে পুতিন ও ট্রাম্প। ছবি: নিউ ইয়র্ক টাইমস

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে শান্তিচুক্তির আগে যুদ্ধবিরতি জরুরি, অন্যথায় সংঘাত থামবে না বলে সতর্ক করেছেন মার্কিন কূটনীতিক ডোনাল্ড হেফলিন। টাফটস বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্লেচার স্কুলে অধ্যাপনায় নিযুক্ত এই কূটনীতিক আলাস্কা বৈঠক ও ওয়াশিংটনের নতুন আলোচনাকে ঘিরে তিনি দ্য কনভারসেশন ইউএস-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ মন্তব্য করেন।

হেফলিন বলেন, এটি আগে থেকেই ব্যর্থতার দিকে যাচ্ছিল। রাশিয়া কিংবা ইউক্রেন কেউই আলোচনায় বসতে প্রস্তুত ছিল না। সঠিকভাবে কূটনৈতিক ও দফতর পর্যায়ে প্রস্তুতি নেওয়া হয়নি। যুদ্ধবিরতির আশা করা হয়েছিল, কিন্তু সেটি ঘটেনি।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন চাইছেন সরাসরি স্থায়ী শান্তিচুক্তিতে যেতে। তবে ইউক্রেন ও দেশটির ইউরোপীয় মিত্ররা প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ, শান্তিচুক্তি মানে দখলকৃত ভূখণ্ড ভাগ করে নেওয়া। পুতিনও স্পষ্ট করেছেন ২০১৪ ও ২০২২ সালে দখল করা অঞ্চল ফেরত দেবেন না।

হেফলিনের মতে, এটি ইউক্রেনের জন্য একেবারেই অগ্রহণযোগ্য শর্ত। তিনি বলেন, যদি রাশিয়া ইউক্রেনে হামলা চালিয়ে ভূখণ্ড দখল করে সেটি রাখতে পারে। তবে অন্য দেশও একইভাবে আগ্রাসনে উৎসাহিত হবে। এতে ইউরোপের শতবর্ষের সীমানা মানচিত্র বদলে যাবে, যা মারাত্মক অস্থিরতা সৃষ্টি করবে।

হেফলিন আরও মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, ১৯৯৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ ইউক্রেনকে নিরাপত্তা নিশ্চয়তা দিয়েছিল পারমাণবিক অস্ত্র ছেড়ে দেওয়ার শর্তে। এখন যদি পশ্চিমা বিশ্ব কিয়েভকে হতাশ করে, তবে তা শুধু ইউক্রেন নয়, বরং তাইওয়ানের মতো অংশীদারদের কাছেও নেতিবাচক বার্তা পাঠাবে।

মার্কিন কূটনীতিকের আশা, সোমবারের বৈঠকে ট্রাম্প ইউরোপীয় নেতাদের দাবির সঙ্গে একমত হয়ে অন্তত একটি যুদ্ধবিরতির পথে এগোবেন। হেফলিন বলেন, ট্রাম্প কখনও যুদ্ধপন্থি নন। তিনি চান যুদ্ধ থামুক। তবে যদি এই বৈঠক থেকে অন্তত ৬০–৯০ দিনের যুদ্ধবিরতির ঘোষণা না আসে, তবে কোনও বাস্তব অগ্রগতি ঘটবে না।

সাক্ষাৎকারে তিনি রাশিয়ার হাতে আটকে পড়া হাজারো ইউক্রেনীয় শিশুর প্রসঙ্গও তোলেন। তার মতে, তাদের ফেরত দেওয়া হলে আলোচনায় ইতিবাচক বার্তা যাবে। তবে সেটি আদৌ হবে কি না, তা নিয়ে তিনি সংশয় প্রকাশ করেছেন।

হেফলিনের মতে, যুদ্ধবিরতি হলো প্রথম ধাপ। একে এড়িয়ে সরাসরি শান্তিচুক্তিতে গেলে সংঘাত শেষ হবে না, বরং আরও জটিল হবে।

 

/এএ/
বিষয়:
ইউরোপযুক্তরাষ্ট্ররাশিয়াভ্লাদিমির পুতিনইউক্রেনডোনাল্ড ট্রাম্পরাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধভলোদিমির জেলেনস্কিবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
পুরো বিশ্বের নজর ওয়াশিংটনে
ইউক্রেনকে ন্যাটো ও ক্রিমিয়ার আশা ছাড়তে বললেন ট্রাম্প
সীমান্তে উত্তেজনা কমাতে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকচীন-ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে নতুন আশা
সর্বশেষ খবর
জাতীয় নারী হ্যান্ডবলের সেমিফাইনালে আনসার ও পুলিশ 
জাতীয় নারী হ্যান্ডবলের সেমিফাইনালে আনসার ও পুলিশ 
এনবিআরের আরও চার কর্মকর্তা বরখাস্ত
এনবিআরের আরও চার কর্মকর্তা বরখাস্ত
প্যান্টের পকেটে থাকা সোয়া কোটি টাকার সোনাসহ ২ জন আটক
প্যান্টের পকেটে থাকা সোয়া কোটি টাকার সোনাসহ ২ জন আটক
নুডলসের নাম ম্যাগি কীভাবে হলো জানা আছে?
নুডলসের নাম ম্যাগি কীভাবে হলো জানা আছে?
সর্বাধিক পঠিত
‘জামায়াত নেতা আমাকে বলেন ২৫ লাখ না, আপনি ১২ লাখ টাকা দিলেই হবে’
বিধবা নারীর সংবাদ সম্মেলন‘জামায়াত নেতা আমাকে বলেন ২৫ লাখ না, আপনি ১২ লাখ টাকা দিলেই হবে’
শিক্ষককে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে স্কুল থেকে বের করলেন স্থানীয়রা
শিক্ষককে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে স্কুল থেকে বের করলেন স্থানীয়রা
রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার মৌখিক নির্দেশ কেন দরকার পড়লো
রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার মৌখিক নির্দেশ কেন দরকার পড়লো
কত এলো রেমিট্যান্স, রিজার্ভ গিয়ে দাঁড়ালো কোথায়
কত এলো রেমিট্যান্স, রিজার্ভ গিয়ে দাঁড়ালো কোথায়
কর কমিশনার তৌহিদুল মুনিরকে অবসরে পাঠালো সরকার 
কর কমিশনার তৌহিদুল মুনিরকে অবসরে পাঠালো সরকার 
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media