বৈঠকের আগে ট্রাম্পের সমালোচনায় অস্বস্তিতে দ. কোরীয় প্রেসিডেন্ট লি

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোমবার দক্ষিণ কোরিয়ার কড়া সমালোচনা করেছেন। নতুন প্রেসিডেন্ট লি জে মিয়ংয়ের সঙ্গে প্রথম শীর্ষ বৈঠকের কয়েক ঘণ্টা আগেই ট্রাম্পের এমন মন্তব্যে দুই দেশের জোটে উত্তেজনার সুর দেখা দিয়েছে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া পোস্টে ট্রাম্প দাবি করেছেন, দক্ষিণ কোরিয়ায় যেন শুদ্ধি অভিযান বা বিপ্লব চলছে। তিনি লিখেছেন, এভাবে ব্যবসা করা যায় না।
তবে কোনও প্রমাণ উত্থাপন ছাড়া তার এই মন্তব্য উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের পরিবেশকে অস্বস্তিকর করে তুলেছে।
জুন মাসে আকস্মিক নির্বাচনের মাধ্যমে লি জে মিয়ং ক্ষমতায় আসেন। তার রক্ষণশীল পূর্বসূরি ইউন সুক ইউল গত ডিসেম্বর সামরিক আইন জারির চেষ্টা করায় পদচ্যুত হন। ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ইউন বর্তমানে বিদ্রোহ উসকে দেওয়ার অভিযোগে বিচারের মুখোমুখি। তার স্ত্রীও দুর্নীতি ও ঘুষের মামলায় অভিযুক্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছেন।
দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনীতি যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। দেশটির নিরাপত্তায় মার্কিন সেনা উপস্থিতি ও পারমাণবিক প্রতিরোধমূলক সুরক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে প্রেসিডেন্ট লি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক চান, আবার একইসঙ্গে প্রধান বাণিজ্য অংশীদার চীনকেও বিরূপ করতে চান না।
ট্রাম্পের অভিযোগের উৎস স্পষ্ট নয়। তবে কয়েক মাস ধরে সাবেক প্রেসিডেন্ট ইউন-এর সমর্থকেরা ট্রাম্পকে আহ্বান জানাচ্ছেন, ইউনকে ‘কমিউনিস্ট নিপীড়ন’ থেকে রক্ষা করতে তিনি যেন হস্তক্ষেপ করেন।
দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের কার্যালয় জানিয়েছে, তারা ট্রাম্পের মন্তব্য খতিয়ে দেখছে। তবে হোয়াইট হাউজ এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেনি।