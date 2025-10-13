ইউক্রেনকে টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র দিতে পারে যুক্তরাষ্ট্র: ট্রাম্প

রাশিয়ার সঙ্গে চলমান তিন বছরের যুদ্ধ দ্রুত শেষ না হলে ইউক্রেনকে টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করতে পারেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে আলাপচারিতার সময় তিনি এই মন্তব্য করেন।
ট্রাম্প বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি ইউক্রেনের কাছে টমাহক বিক্রি করবে না, বরং ন্যাটোর মাধ্যমে সরবরাহ করতে পারে। আমি পুতিনকে (রুশ প্রেসিডেন্ট) বলতে পারি, যুদ্ধ যদি না থামে, তাহলে আমরা সেটা করতে পারি। নাও করতে পারি, কিন্তু করতেও পারি। রাশিয়া কি টমাহক তাদের দিকে আসতে দেখতে চায়? আমি তা মনে করি না।
এর আগে গত সপ্তাহে ট্রাম্প বলেছিলেন, ইউক্রেনকে টমাহক দেওয়ার আগে তিনি জানতে চান, কিয়েভ কীভাবে এসব অস্ত্র ব্যবহার করবে। তিনি যুদ্ধ আরও জটিল হয়ে উঠুক, তা চান না। পরে জেলেনস্কি বলেন, ইউক্রেন কেবল সামরিক লক্ষ্যে এই ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করবে, বেসামরিক এলাকায় নয়।
টমাহক হলো দূরপাল্লার ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, যা সাধারণত সাগর থেকে নিক্ষেপ করে ভূমিতে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার জন্য ব্যবহার করা হয়। এর পাল্লা প্রায় ২ হাজার ৫০০ কিলোমিটার, দৈর্ঘ্য ৬ দশমিক ১ মিটার এবং ওজন প্রায় দেড় টন।
বিশ্লেষকদের মতে, ইউক্রেনের হাতে টমাহক এলে রাশিয়া-ন্যাটো সংঘাতের মাত্রা নতুনভাবে রূপ নিতে পারে। তবে ট্রাম্পের মন্তব্যের পর হোয়াইট হাউজ এখনও আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেনি।