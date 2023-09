চাঁদে কম্পন শনাক্ত করলো চন্দ্রযান-৩

গত ২৬ শে আগস্ট চাঁদের পৃষ্ঠে ঘটে যাওয়া একটি প্রাকৃতিক ঘটনা রেকর্ড করেছে চন্দ্রযান-৩-এর ল্যান্ডার বিক্রম। এতে থাকা লুনার সিসমিক অ্যাকটিটিভি (আইএলএসএ) এই ঘটনা রেকর্ড করে। তবে এটির উৎস এখনও জানা যায়নি। ভারতের মহাকাশ সংস্থা ইসরো এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

প্রাকৃতিক ভূমিকম্প, প্রভাব এবং কৃত্রিম ঘটনায় সৃষ্ট স্থল কম্পন পরিমাপ করা লুনার সিসমিক অ্যাক্টিভিটির (আইএলএসএ) প্রাথমিক উদ্দেশ্য। আইএলএসএ ২৫ আগস্ট চাঁদের পৃষ্ঠে রোভারের গতিবিধির কম্পনও রেকর্ড করে।

আইএলএসএ ছয়টি অত্যন্ত সংবেদনশীল অ্যাক্সিলোমিটারের একটি ক্লাস্টার নিয়ে গঠিত; যা কোনও কাঠামোর কম্পন বা ত্বরণ গতি পরিমাপ করে। চাঁদে মাইক্রো ইলেক্ট্রো মেকানিক্যাল সিস্টেম প্রযুক্তিভিত্তিক যন্ত্রের প্রথম উদাহরণ এই আইএলএসএ।

মাইক্রো-ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল সিস্টেম (এমইএমএস) এমন একটি প্রযুক্তি যা যান্ত্রিক এবং বৈদ্যুতিক উপাদানগুলোকে একত্রিত করে এমন ক্ষুদ্র ডিভাইস বা সিস্টেম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে প্রথমবারের মতো সালফারের উপস্থিতি নিশ্চিত করেছে প্রজ্ঞান রোভার। অক্সিজেন, ক্যালসিয়াম এবং আয়রনের উপস্থিতিও শনাক্ত করা হয়েছে এই অঞ্চলে। এখন চলছে হাইড্রোজেনের সন্ধান।

ভারত ২৩ আগস্ট চাঁদের দক্ষিণ মেরুর কাছে অবতরণ করে ইতিহাস তৈরি করে। এর আগে কোনও দেশ চাঁদের এই অঞ্চলে নামতে পারেনি।

