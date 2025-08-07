কৃষকের স্বার্থ নিয়ে আপস করবে না ভারত: ট্রাম্পের শুল্কের প্রতিক্রিয়ায় মোদি

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের ওপর শুল্ক দ্বিগুণ করে ৫০ শতাংশ করায় কঠোর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, আমাদের কাছে কৃষকের স্বার্থ সবার উপরে। ভারত কখনোই কৃষক, দুগ্ধশিল্প বা মৎস্যজীবীদের কল্যাণের প্রশ্নে আপস করবে না। আমি ব্যক্তিগতভাবেও জানি, এর জন্য আমাকে বড় মূল্য দিতে হতে পারে। তবু আপস করব না। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
ট্রাম্প ঘোষিত শুল্কবৃদ্ধির পর মোদির এটিই প্রথম প্রকাশ্য প্রতিক্রিয়া। গত বৃহস্পতিবার ট্রাম্প রুশ তেল আমদানি চালিয়ে যাওয়ার জবাবে ভারতের ওপর ২৫ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন। এতে ভারতীয় পণ্যের ওপর মোট শুল্ক ৫০ শতাংশে পৌঁছায়। যা যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনও বাণিজ্য অংশীদারের ক্ষেত্রে অন্যতম সর্বোচ্চ।
ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কৃষি ও দুগ্ধখাত উন্মুক্তকরণ এবং রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনা বন্ধের মতো ইস্যুতে বিরোধের কারণে পাঁচ দফা আলোচনা সত্ত্বেও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তি ভেস্তে গেছে।
মোদির বক্তৃতায় যুক্তরাষ্ট্রের নাম সরাসরি না থাকলেও, তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, কৃষকের স্বার্থে তিনি আন্তর্জাতিক চাপের মুখেও আপস করবেন না।
এর আগে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ট্রাম্পের সিদ্ধান্তকে ‘চরম দুর্ভাগ্যজনক’ বলে অভিহিত করেছে এবং জানিয়েছে, ভারত জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় সব ধরনের পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবে।
ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক সচিব ডাম্মু রবি বলেছেন, এই শুল্ক বৃদ্ধির পেছনে কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। এটা সাময়িক এক সমস্যা, যা সময়ের সঙ্গে কাটিয়ে ওঠা যাবে। আমরা আশাবাদী, বিশ্ব একসঙ্গে এই সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবে।
বিশ্লেষকরা বলছেন, বিশ্বের বৃহত্তম রুশ তেল আমদানিকারক চীন হলেও ট্রাম্প এখনও সে দেশের বিরুদ্ধে কোনও শুল্ক আরোপ করেননি। কারণ হিসেবে তারা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যে চীনের দুর্লভ খনিজ সম্পদের মতো কৌশলগত ‘বিকল্প’ রয়েছে, যা ভারতের নেই।
বাণিজ্য উত্তেজনার মধ্যেই মোদি সাত বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো চীন সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কূটনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এটি ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যে নতুন জোট গঠনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।
ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা বুধবার জানান, ট্রাম্পের শুল্ক ইস্যুতে কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানানো যায় তা নিয়ে ব্রিকস জোটে আলোচনা শুরু করবেন তিনি। এর অংশ হিসেবে তিনি মোদির সঙ্গে বৃহস্পতিবার ফোনে কথা বলবেন বলে জানান। ব্রিকস জোটে ভারত, চীন, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ব্রাজিল রয়েছে।
ভারতের পররাষ্ট্র সচিব রবি বলেছেন, সমমনা দেশগুলো পারস্পরিকভাবে লাভজনক সহযোগিতা এবং অর্থনৈতিক অংশীদারত্বের পথ খুঁজবে।