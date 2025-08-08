ট্রাম্পের শুল্ক ঘোষণার পর মোদি-পুতিন ফোনালাপ

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বাণিজ্যিক অনিশ্চয়তার মধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ফোনালাপ করেছেন। শুক্রবারের এই কথোপকথনে ইউক্রেন পরিস্থিতি, দ্বিপাক্ষিক এজেন্ডার অগ্রগতি এবং দুই দেশের কৌশলগত অংশীদারত্ব জোরদার করার বিষয়ে মতবিনিময় হয়। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি এ খবর জানিয়েছে।
এক্স-এ দেওয়া পোস্টে মোদি লিখেছেন, বন্ধু প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে অত্যন্ত ভালো ও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ইউক্রেনের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি জানানোয় তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছি। দ্বিপাক্ষিক এজেন্ডার অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছি এবং ভারত-রাশিয়ার বিশেষ ও সুবিধাপ্রাপ্ত কৌশলগত অংশীদারত্ব আরও গভীর করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছি। এ বছর পরবর্তী সময়ে ভারতে প্রেসিডেন্ট পুতিনকে আতিথ্য দেওয়ার অপেক্ষায় আছি।
মোদি ইউক্রেন যুদ্ধের শান্তিপূর্ণ সমাধানে ভারতের দীর্ঘদিনের অবস্থান পুনরায় তুলে ধরেন। এই ফোনালাপের এক দিন আগেই ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল মস্কোতে ক্রেমলিনে পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।
সাম্প্রতিক এই যোগাযোগের পেছনে ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষ থেকে রুশ তেল কেনায় ভারতের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্তও ভূমিকা রেখেছে। যুক্তরাষ্ট্রের পদক্ষেপকে ‘অন্যায্য, অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য’ আখ্যা দিয়ে ভারত জানিয়েছে, তাদের জ্বালানি আমদানি বাজারভিত্তিক এবং ১৪০ কোটি মানুষের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত।
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট সর্বশেষ ২০২১ সালের ৬ ডিসেম্বর নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ২১তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে ভারত সফর করেন। অন্যদিকে, মোদি গত বছর দু’বার রাশিয়া সফর করেছেন।