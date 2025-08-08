ট্রাম্পের শুল্কের জবাবে মার্কিন অস্ত্র কেনা স্থগিত করেছে ভারত: রয়টার্স

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে নতুন মার্কিন অস্ত্র ও বিমান কেনার পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত করেছে ভারত। বিষয়টির সঙ্গে জড়িত তিন ভারতীয় কর্মকর্তার বরাত দিয়ে এ খবর জানিয়েছে ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স। কয়েক দশকের মধ্যে দুই দেশের সম্পর্কে এটিই সবচেয়ে বড় অচলাবস্থার ইঙ্গিত বলে মনে করা হচ্ছে। তবে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সূত্র এই সংবাদকে ‘মিথ্যা ও মনগড়া’ বলে দাবি করেছে।
ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং শিগগিরই ওয়াশিংটন গিয়ে কয়েকটি বড় প্রতিরক্ষা ক্রয়ের ঘোষণা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসন ভারতীয় পণ্যে অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করার পর সেই সফর বাতিল হয়েছে বলে জানিয়েছেন দুই কর্মকর্তা। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রফতানি পণ্যে মোট শুল্ক দাঁড়িয়েছে ৫০ শতাংশ। যা দেশটির বাণিজ্য অংশীদারদের মধ্যে সর্বোচ্চের কাছাকাছি।
ট্রাম্পের এই পদক্ষেপের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, রাশিয়া থেকে তেল কিনে ভারত আসলে ইউক্রেনে মস্কোর যুদ্ধ প্রচেষ্টায় অর্থায়ন করছে। তবে নয়াদিল্লি বলেছে, এই আমদানি বাজারভিত্তিক এবং ১৪০ কোটি মানুষের জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য।
স্থগিত আলোচনার মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল ডায়নামিকসের তৈরি ‘স্ট্রাইকার’ যুদ্ধযান, রেথিয়ন ও লকহিড মার্টিনের তৈরি জ্যাভলিন অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক ক্ষেপণাস্ত্র এবং বোয়িংয়ের তৈরি ছয়টি পি-৮আই নজরদারি বিমান কেনা। বোয়িংয়ের সঙ্গে প্রস্তাবিত ৩৬০ কোটি ডলারের চুক্তি প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে ছিল বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো।
তবে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সূত্র এই সংবাদকে ‘মিথ্যা ও মনগড়া’ বলে দাবি করেছে এবং জানিয়েছে, ক্রয় প্রক্রিয়া বিদ্যমান নিয়মে এগোচ্ছে।
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের নিরাপত্তা সম্পর্ক সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীনবিরোধী কৌশলগত স্বার্থের কারণে ঘনিষ্ঠ হয়েছে। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অস্ত্র আমদানিকারক দেশ হিসেবে ভারত দীর্ঘদিন রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীল থাকলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও ইসরায়েল থেকে ক্রয় বেড়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার অস্ত্র রফতানি কমে যাওয়া এবং কিছু অস্ত্রের দুর্বল পারফরম্যান্স এই পরিবর্তনের পেছনে ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করেন পশ্চিমা বিশ্লেষকরা।
ভারত বলেছে, রাশিয়া থেকে তেল আমদানি কমানোর বিষয়ে তারা উন্মুক্ত এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য উৎস থেকে প্রতিযোগিতামূলক দামে সরবরাহ পেলে তা বিবেচনা করবে। তবে দীর্ঘদিনের সামরিক সহযোগিতার কারণে রুশ অস্ত্রের ওপর নির্ভরতা পুরোপুরি কাটানো সম্ভব নয়।
মস্কো সম্প্রতি নয়াদিল্লিকে এস-৫০০ বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছে বলে জানা গেছে। যদিও ভারতীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আপাতত নতুন রুশ অস্ত্র কেনার প্রয়োজন নেই।
যুক্তরাষ্ট্র-ভারত সম্পর্কের টানাপোড়েন নতুন নয়। ট্রাম্প অতীতে দাবি করেছিলেন, তার মধ্যস্থতায় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি হয়েছিল। দিল্লি একাধিকবার এ কথা অস্বীকার করেছে। এছাড়া কাশ্মির সংঘাতের পরপরই ট্রাম্প হোয়াইট হাউজে পাকিস্তানের সেনাপ্রধানের সঙ্গে বৈঠক করেন। যা দুই দেশের সম্পর্কে শীতলতা বাড়ায়।