শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫
২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
রাশিয়া-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক উন্নয়নে খুশি চীন: পুতিনকে শি জিনপিং

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০৮ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৩৮আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৩৮
ভ্লাদিমির পুতিন ও শি জিনপিং। ফাইল ছবি: রয়টার্স

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে এক ফোনালাপে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বলেছেন, মস্কো ও ওয়াশিংটনের সম্পর্ক উন্নতির পথে এগোতে দেখে বেইজিং আনন্দিত। চীনা রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমের বরাত দিয়ে শুক্রবার এ খবর জানিয়েছে ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি।

পুতিন ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান নিয়ে আলোচনায় বসতে যাচ্ছেন। উভয় পক্ষই নিশ্চিত করেছে, শীর্ষ বৈঠকের প্রস্তুতি চলছে। সম্ভাব্য তারিখ ও ভেন্যু এখনও নির্ধারিত না হলেও আগামী সপ্তাহেই বৈঠক হতে পারে বলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

চীনের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম সিসিটিভি জানিয়েছে, পুতিনের অনুরোধে শুক্রবার শি জিনপিং তার সঙ্গে কথা বলেন। আলোচনায় পুতিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সাম্প্রতিক যোগাযোগ ও ইউক্রেন পরিস্থিতি সম্পর্কে শিকে অবহিত করেন।

শি বলেন, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখা, সম্পর্ক উন্নয়ন এবং ইউক্রেন সংকটের রাজনৈতিক সমাধানকে এগিয়ে নিচ্ছে দেখে আমরা খুশি।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণের পর থেকেই মস্কো ও বেইজিং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। চীন এখনও প্রকাশ্যে রাশিয়ার যুদ্ধের নিন্দা জানায়নি বা সেনা প্রত্যাহারের আহ্বান করেনি। বরং নিজেদের নিরপেক্ষ দাবি করে বেইজিং বারবার যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে এবং পশ্চিমা দেশগুলোকে ইউক্রেনকে অস্ত্র দিয়ে সংঘাত দীর্ঘায়িত করার অভিযোগ করেছে।

শি ফোনালাপে বলেছেন, জটিল সমস্যার সহজ সমাধান নেই। চীন সর্বদা শান্তি স্থাপন ও আলোচনার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করবে।

আগামী আগস্টের শেষ দিকে পুতিনের চীন সফরের কথা রয়েছে। সফরে তিনি সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির ৮০তম বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। এ ছাড়া তার সঙ্গে শি ও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্ররাশিয়াচীনভ্লাদিমির পুতিনশি জিনপিংবিশ্ব সংবাদ
ট্রাম্পের শুল্কের জবাবে মার্কিন অস্ত্র কেনা স্থগিত করেছে ভারত: রয়টার্স
ট্রাম্পের শুল্ক ঘোষণার পর মোদি-পুতিন ফোনালাপ
গাজা দখল পরিকল্পনা: ইসরায়েলে অস্ত্র রফতানি স্থগিত করলো জার্মানি
বৈদেশিক সম্পর্কে কতদূর অগ্রসর হলো বাংলাদেশ
বৈদেশিক সম্পর্কে কতদূর অগ্রসর হলো বাংলাদেশ
মোবাইল ব্যালেন্স দিয়ে রোমিং প্যাক কেনার সুবিধা আনলো গ্রামীণফোন
মোবাইল ব্যালেন্স দিয়ে রোমিং প্যাক কেনার সুবিধা আনলো গ্রামীণফোন
রাতের মধ্যে কমিটি স্থগিত না হলে কঠোর পদক্ষেপ: উমামা
রাতের মধ্যে কমিটি স্থগিত না হলে কঠোর পদক্ষেপ: উমামা
ঢাবি ছাত্রদলের হল কমিটিগুলোতে 'ছাত্রলীগ' নেতাকর্মীদের নাম, তদন্তে কমিটি
ঢাবি ছাত্রদলের হল কমিটিগুলোতে ‘ছাত্রলীগ’ নেতাকর্মীদের নাম, তদন্তে কমিটি
থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়
থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়
সরকারি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণ করছে জামায়াত: ইনকিলাব সম্পাদক
সরকারি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণ করছে জামায়াত: ইনকিলাব সম্পাদক
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি '৫ আগস্টের'
পার্কে বেড়াতে যাওয়া দুই জনকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেফতার ৩
পার্কে বেড়াতে যাওয়া দুই জনকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেফতার ৩
পদত্যাগ করে মন্ত্রিত্ব ছাড়লেন রুশনারা আলী
পদত্যাগ করে মন্ত্রিত্ব ছাড়লেন রুশনারা আলী
 
