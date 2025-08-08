রাশিয়া-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক উন্নয়নে খুশি চীন: পুতিনকে শি জিনপিং

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে এক ফোনালাপে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বলেছেন, মস্কো ও ওয়াশিংটনের সম্পর্ক উন্নতির পথে এগোতে দেখে বেইজিং আনন্দিত। চীনা রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমের বরাত দিয়ে শুক্রবার এ খবর জানিয়েছে ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি।
পুতিন ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান নিয়ে আলোচনায় বসতে যাচ্ছেন। উভয় পক্ষই নিশ্চিত করেছে, শীর্ষ বৈঠকের প্রস্তুতি চলছে। সম্ভাব্য তারিখ ও ভেন্যু এখনও নির্ধারিত না হলেও আগামী সপ্তাহেই বৈঠক হতে পারে বলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।
চীনের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম সিসিটিভি জানিয়েছে, পুতিনের অনুরোধে শুক্রবার শি জিনপিং তার সঙ্গে কথা বলেন। আলোচনায় পুতিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সাম্প্রতিক যোগাযোগ ও ইউক্রেন পরিস্থিতি সম্পর্কে শিকে অবহিত করেন।
শি বলেন, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখা, সম্পর্ক উন্নয়ন এবং ইউক্রেন সংকটের রাজনৈতিক সমাধানকে এগিয়ে নিচ্ছে দেখে আমরা খুশি।
২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণের পর থেকেই মস্কো ও বেইজিং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। চীন এখনও প্রকাশ্যে রাশিয়ার যুদ্ধের নিন্দা জানায়নি বা সেনা প্রত্যাহারের আহ্বান করেনি। বরং নিজেদের নিরপেক্ষ দাবি করে বেইজিং বারবার যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে এবং পশ্চিমা দেশগুলোকে ইউক্রেনকে অস্ত্র দিয়ে সংঘাত দীর্ঘায়িত করার অভিযোগ করেছে।
শি ফোনালাপে বলেছেন, জটিল সমস্যার সহজ সমাধান নেই। চীন সর্বদা শান্তি স্থাপন ও আলোচনার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করবে।
আগামী আগস্টের শেষ দিকে পুতিনের চীন সফরের কথা রয়েছে। সফরে তিনি সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির ৮০তম বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। এ ছাড়া তার সঙ্গে শি ও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে।