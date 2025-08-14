X
বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫
৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
ইউরোপীয় ইউনিয়নের দুটি ব্যাংকের ওপর চীনের পাল্টা নিষেধাজ্ঞা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৪ আগস্ট ২০২৫, ২০:২৮আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ২০:২৮
ছবি: সিনহুয়া

সম্প্রতি রাশিয়ার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে একটি তালিকা প্রকাশ করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। ওই তালিকায় চীনের দুটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করায় পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছে চীনের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

বুধবার চীনের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) এমন সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় ইইউ-এর দুটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা নেবে চীন।

মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে, এখন থেকে ইউএবি উরবো ব্যাংকাস এবং এবি মানো ব্যাংকাস নামে দুটি ইইউ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোনও ধরনের লেনদেন, সহযোগিতা বা অন্য কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবে না চীনের প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিরা। এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হয়েছে চীনের বিদেশি নিষেধাজ্ঞা বিরোধী আইন এবং এর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নিয়মের অধীনে।

চীনের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মতে, ৯ আগস্ট থেকে কার্যকর হওয়া ইইউ-এর নিষেধাজ্ঞাগুলো আন্তর্জাতিক আইন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মৌলিক নিয়মগুলোর মারাত্মক লঙ্ঘন। এর ফলে চীনা প্রতিষ্ঠানগুলোর বৈধ অধিকার ও স্বার্থ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং চীন-ইইউ অর্থনৈতিক, বাণিজ্য ও আর্থিক সম্পর্কের ওপরও গুরুতর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

চীন আশা করে, ইইউ তাদের ভুল সংশোধন করবে এবং চীনের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করা থেকে বিরত থাকবে। মন্ত্রণালয় আরও বলেছে, ইইউ তাদের এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও আর্থিক সহযোগিতার সম্পর্ককে মূল্য দেবে।

সূত্র: সিএমজি

/এএ/
বিষয়:
এশিয়াইউরোপচীনইউরোপীয় ইউনিয়নবিশ্ব সংবাদ
