X
রবিবার, ১৭ আগস্ট ২০২৫
২ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ইন্দোনেশিয়ায় শক্তিশালী ভূমিকম্পের আঘাত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৪৯আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৪৯
ইন্দোনেশিয়ার সুলাওয়েসিতে শক্তিশালী ভূমিকম্প। ফাইল ছবি: এপি।

ইন্দোনেশিয়ার মধ্যাঞ্চলীয় সুলাওয়েসি অঞ্চলে শক্তিশালী ৬ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। এতে বহু মানুষ আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। রবিবার (১৭ আগস্ট) ভোরে সেখানে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে বলে জানিয়েছে দেশটির দুর্যোগ প্রশমন সংস্থা। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

এক বিবৃতিতে সংস্থাটি জানিয়েছে, ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল ভূমি থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে। এ সময় পোসো রিজেন্সিসহ আশপাশের এলাকায় ব্যাপক কম্পন তৈরি হয়। অন্তত ২৯ জনের আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর। তবে তাৎক্ষণিকভাবে কোনও মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি।

ইন্দোনেশিয়া প্যাসিফিক রিং অব ফায়ারে অবস্থিত হওয়ার কারণে এ অঞ্চলে প্রায়ই বড় ধরনের ভূমিকম্প আঘাত হানে।

২০২১ সালের জানুয়ারিতে সুলাওয়েসিতে ৬.২ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। এতে শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়। গৃহহীন হয় হাজার হাজার মানুষ।

/এস/
বিষয়:
ইন্দোনেশিয়াভূমিকম্পবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
আমি থাকতে তাইওয়ান দখল করবে না চীন: ট্রাম্প
ব্রিটেনে অব্যাহত রয়েছে ফিলিস্তিনপন্থি বিক্ষোভ
গাজার অধিবাসীদের সরানোর উদ্যোগ নিচ্ছে ইসরায়েল
সর্বশেষ খবর
ত্বক আর্দ্র রাখার ঘরোয়া ৮ উপায়
ত্বক আর্দ্র রাখার ঘরোয়া ৮ উপায়
আমি থাকতে তাইওয়ান দখল করবে না চীন: ট্রাম্প
আমি থাকতে তাইওয়ান দখল করবে না চীন: ট্রাম্প
পাকিস্তানের এশিয়া কাপের দলে নেই বাবর-রিজওয়ান
পাকিস্তানের এশিয়া কাপের দলে নেই বাবর-রিজওয়ান
কারা অধিদফতরের এআইজি আবু তালেবের মৃত্যু
কারা অধিদফতরের এআইজি আবু তালেবের মৃত্যু
সর্বাধিক পঠিত
ভালোবাসারে কেউ ‘দাবায়া রাখতে পারবা না’: সায়ান
ভালোবাসারে কেউ ‘দাবায়া রাখতে পারবা না’: সায়ান
সাহারা চৌধুরীর আজীবন বহিষ্কারাদেশ: ১৬২ নাগরিকের বিবৃতি
সাহারা চৌধুরীর আজীবন বহিষ্কারাদেশ: ১৬২ নাগরিকের বিবৃতি
৩২ নম্বরে ফুল দিতে আসা সেই রিকশাচালক কারাগারে
৩২ নম্বরে ফুল দিতে আসা সেই রিকশাচালক কারাগারে
বিদেশে বাংলাদেশি মিশন থেকে রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার নির্দেশ
বিদেশে বাংলাদেশি মিশন থেকে রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার নির্দেশ
‘সিসা বারে’ যুবক হত্যার নেপথ্যে যা
‘সিসা বারে’ যুবক হত্যার নেপথ্যে যা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media