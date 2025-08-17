ইন্দোনেশিয়ায় শক্তিশালী ভূমিকম্পের আঘাত

ইন্দোনেশিয়ার মধ্যাঞ্চলীয় সুলাওয়েসি অঞ্চলে শক্তিশালী ৬ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। এতে বহু মানুষ আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। রবিবার (১৭ আগস্ট) ভোরে সেখানে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে বলে জানিয়েছে দেশটির দুর্যোগ প্রশমন সংস্থা। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
এক বিবৃতিতে সংস্থাটি জানিয়েছে, ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল ভূমি থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে। এ সময় পোসো রিজেন্সিসহ আশপাশের এলাকায় ব্যাপক কম্পন তৈরি হয়। অন্তত ২৯ জনের আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর। তবে তাৎক্ষণিকভাবে কোনও মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি।
ইন্দোনেশিয়া প্যাসিফিক রিং অব ফায়ারে অবস্থিত হওয়ার কারণে এ অঞ্চলে প্রায়ই বড় ধরনের ভূমিকম্প আঘাত হানে।
২০২১ সালের জানুয়ারিতে সুলাওয়েসিতে ৬.২ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। এতে শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়। গৃহহীন হয় হাজার হাজার মানুষ।