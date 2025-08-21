৯ মে’র আট মামলায় জামিন পেলেন ইমরান খান

২০২৩ সালের ৯ মে দাঙ্গা-সংক্রান্ত আটটি মামলায় জামিন পেলেন পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) ইমরান খানের জামিন আবেদনের শুনানি গ্রহণ ও অনুমোদন করেছে সুপ্রিম কোর্ট।
সুপ্রিম কোর্টের তিন-সদস্যের বেঞ্চ, প্রধান বিচারপতি পাকিস্তান (সিজেপি) ইয়াহিয়া আফ্রিদির নেতৃত্বে এবং বিচারক মুহাম্মদ শফি সিদ্দিকী ও হাসান আজহার রিজভির সঙ্গে মামলার শুনানি পুনরায় শুরু করে।
আদালতে পিটিআই প্রতিষ্ঠাতার পক্ষে ব্যারিস্টার সালমান সাফদার উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষে পাঞ্জাবের বিশেষ প্রসিকিউটর জুলফিকার নকভি ছিলেন।
২০২৪ সালের নভেম্বরে লাহোরের একটি সন্ত্রাসবিরোধী আদালত দাঙ্গার সাথে সম্পর্কিত মামলায় ইমরানের জামিন আবেদন খারিজ করে। এরপর লাহোর হাইকোর্টও পিটিআই নেতার আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। কয়েকদিন পর, ইমরান খান সুপ্রিম কোর্টে আবারও আবেদন করেন।
দুই পক্ষের যুক্তি শেষ হওয়ার পর প্রধান বিচারপতি বেঞ্চের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।
তবে ইমরানের বিরুদ্ধে আরও একাধিক মামলা রয়েছে। গত দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে বেশ কয়েকটি দুর্নীতি মামলায় রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগারে বন্দি রয়েছেন ইমরান খান।
পিটিআই তাদের এক্স পোস্টে ইমরান খানের জন্য বিজয় হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে সুপ্রিম কোর্টের পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে।