X
মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট ২০২৫
১১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জামিনে মুক্ত সাবেক লঙ্কান প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৯:১৮আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩১
রনিল বিক্রমাসিংহে। ছবি: রয়টার্স

রাষ্ট্রীয় অর্থ অপব্যবহারের অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া শ্রীলঙ্কার সাবেক প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহে জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) কলম্বোর এক আদালত তার জামিন মঞ্জুর করে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

৭৬ বছর বয়সী বিক্রমাসিংহে হাসপাতালে ভর্তি থাকায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শুনানিতে অংশ নেন। গ্রেফতার হওয়ার পর চিকিৎসকের পরামর্শে তাকে একটি সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বলে জানিয়েছে তার দল ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টি (ইউএনপি)।

আদালতের বাইরে বিপুল সংখ্যক সমর্থক ও বিরোধী রাজনীতিক জড়ো হন। পুলিশ ভিড় নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যারিকেড বসায়। এ সময় ইউএনপির সহ-সাধারণ সম্পাদক আকিলা বিরাজ কারিয়াওয়াসম বলেন, ‘এ রায় আমাদের বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতার প্রমাণ। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের পদক্ষেপে আমাদের কোনও আপত্তি নেই, তবে তা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হতে হবে।’

ইউএনপি দাবি করেছে, বিক্রমাসিংহের বিরুদ্ধে মামলা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তবে প্রেসিডেন্ট অনুরা কুমারা দিসানায়েকের নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন দল এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

২০২৩ সালে বিক্রমাসিংহে তার স্ত্রীর সম্মানসূচক অধ্যাপক পদপ্রাপ্তি উপলক্ষে আয়োজিত এক বিশ্ববিদ্যালয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যুক্তরাজ্যে গিয়েছিলেন। সেই সফরে সরকারি অর্থ ব্যবহারের অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত ও পরবর্তীতে মামলা হয়।

পেশায় আইনজীবী বিক্রমাসিংহে ছয়বার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, যা শ্রীলঙ্কার ইতিহাসে রেকর্ড। ২০২২ সালে দেশটির ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের সময় তিনি প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি ক্ষমতা হারান।

 

/এএ/
বিষয়:
এশিয়াশ্রীলঙ্কাবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
জাপানের ফুজি পর্বত জয় করলেন ১০২ বছরের বৃদ্ধ
ইরানের সঙ্গে বৈঠকে বসছে ইউরোপীয় শক্তিগুলো, নিষেধাজ্ঞার হুমকি
ইহুদিবিদ্বেষী হামলার অভিযোগে ইরানি রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কার করলো অস্ট্রেলিয়া
সর্বশেষ খবর
ডাকসু নির্বাচনের প্রচারণার প্রথম দিনই শিবিরের ব্যানার ভাঙচুর
ডাকসু নির্বাচনের প্রচারণার প্রথম দিনই শিবিরের ব্যানার ভাঙচুর
তৃতীয় দিনে ২৮ আসনের ৩০৯ আবেদনের শুনানি সম্পন্ন
তৃতীয় দিনে ২৮ আসনের ৩০৯ আবেদনের শুনানি সম্পন্ন
ইউএনওর প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে মারধর যুবদল নেতার, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
ইউএনওর প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে মারধর যুবদল নেতার, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
নভেম্বরে শেষ হতো সাজার মেয়াদ, তার আগেই কারাগারে কয়েদির মৃত্যু
নভেম্বরে শেষ হতো সাজার মেয়াদ, তার আগেই কারাগারে কয়েদির মৃত্যু
সর্বাধিক পঠিত
গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের হামলা, তুমুল গোলাগুলি
গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের হামলা, তুমুল গোলাগুলি
জন্মসনদ ছাড়া মিলবে না ১৯ নাগরিক সেবা
জন্মসনদ ছাড়া মিলবে না ১৯ নাগরিক সেবা
হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর
হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর
মা হলেন কণ্ঠশিল্পী বুশরা
মা হলেন কণ্ঠশিল্পী বুশরা
রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, তীব্র যানজট
রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, তীব্র যানজট
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media