X
মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট ২০২৫
১১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ভারতের রাজস্থানে জুরাসিক যুগের বিরল জীবাশ্ম আবিষ্কার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২৬ আগস্ট ২০২৫, ২১:৫৯আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ২১:৫৯
ফাইটোসরেরা নদী ও স্থল দুই জায়গায় বাস করত। ছবি: এএনআই

ভারতের রাজস্থানের জয়সালমির জেলায় জুরাসিক যুগের বিরল জীবাশ্মের সন্ধান পেয়েছেন গবেষকেরা। এটি এক ধরনের ফাইটোসরের জীবাশ্ম, যা আধা–জলজ সরীসৃপ এবং দেখতে অনেকটা কুমিরের মতো ছিল। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে।

গবেষকেরা জানান, জীবাশ্মটির দৈর্ঘ্য দেড় থেকে দুই মিটার এবং এর বয়স ২০ কোটি বছরেরও বেশি হতে পারে। রাজ্যের পানিবিভাগে কর্মরত জ্যেষ্ঠ পানিবিদ ড. নারায়ণদাস ইঙ্কিয়া ও তার দল মেঘা গ্রামে এটি খুঁজে পান।

বিবিসিকে ড. ইঙ্কিয়া বলেছেন, এখানে আরও অনেক জীবাশ্ম লুকিয়ে থাকতে পারে, যা বিবর্তনের ইতিহাস বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দিতে পারে। একই সঙ্গে এলাকা ফসিল ট্যুরিজমের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

ভূবিজ্ঞানী সি.পি. রাজেন্দ্রন বলেন, ফাইটোসরেরা নদী ও স্থল দুই জায়গায় বাস করত। পরবর্তীতে এ প্রজাতিই বিবর্তিত হয়ে আজকের কুমিরে রূপ নিয়েছে।

গ্রামের কিছু মানুষ গত সপ্তাহে একটি লেক খননের সময় কঙ্কালের মতো গঠন দেখতে পান এবং পরে তা কর্তৃপক্ষকে জানান। এরপর খননকাজে গবেষকেরা জীবাশ্মের পাশাপাশি একটি জীবাশ্মিত ডিমও উদ্ধার করেন। ধারণা করা হচ্ছে, এটি সরীসৃপটিরই ডিম।

গবেষণার নেতৃত্ব দেওয়া জীবাশ্মবিদ ভি.এস. পারিহার ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভিকে বলেছেন, এই জীবাশ্মটি একটি মাঝারি আকারের ফাইটোসরের, যা সম্ভবত নদীর ধারে বাস করত এবং মাছ খেয়ে বেঁচে থাকত।

রাজেন্দ্রন জানান, এটি সম্ভবত বিরল জীবাশ্ম। কারণ বিশ্বের অন্যত্র এ পর্যন্ত ফাইটোসরের কেবল কয়েকটি অংশ বিশেষই পাওয়া গেছে।

জয়সালমির অঞ্চলের লাথি ভূতাত্ত্বিক গঠনকে জুরাসিক যুগে ডাইনোসরের অভয়ারণ্য হিসেবে ধরা হয়। ২০২৩ সালে একই এলাকায় ড. ইঙ্কিয়া একটি ডাইনোসরের জীবাশ্মিত ডিম খুঁজে পান। ২০১৮ সালে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার গবেষকেরা এখান থেকে বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন তৃণভোজী ডাইনোসরের জীবাশ্ম উন্মোচন করেছিলেন।

 

/এএ/
বিষয়:
ভারতবিজ্ঞানএশিয়াবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
গাজায় যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে এখনও সাড়া দেয়নি ইসরায়েল: কাতার
জামিনে মুক্ত সাবেক লঙ্কান প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহে
জাপানের ফুজি পর্বত জয় করলেন ১০২ বছরের বৃদ্ধ
সর্বশেষ খবর
গুলশানে কবি আল মাহমুদ পাঠাগারের উদ্বোধন
গুলশানে কবি আল মাহমুদ পাঠাগারের উদ্বোধন
হিজাব পরায় ছাত্রীদের ক্লাস থেকে বের করার অভিযোগে শিক্ষক বরখাস্ত
ভিকারুননিসা নূন স্কুলহিজাব পরায় ছাত্রীদের ক্লাস থেকে বের করার অভিযোগে শিক্ষক বরখাস্ত
হাসানুল হক ইনুর কারাগারে এক বছর, জাসদের প্রতিবাদ সভা
হাসানুল হক ইনুর কারাগারে এক বছর, জাসদের প্রতিবাদ সভা
চট্টগ্রামে অন্তঃসত্ত্বা নারীকে হত্যা করে শাশুড়ির ভাড়াটে খুনিরা, মূল আসামি গ্রেফতার
চট্টগ্রামে অন্তঃসত্ত্বা নারীকে হত্যা করে শাশুড়ির ভাড়াটে খুনিরা, মূল আসামি গ্রেফতার
সর্বাধিক পঠিত
জন্মসনদ ছাড়া মিলবে না ১৯ নাগরিক সেবা
জন্মসনদ ছাড়া মিলবে না ১৯ নাগরিক সেবা
হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর
হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর
মা হলেন কণ্ঠশিল্পী বুশরা
মা হলেন কণ্ঠশিল্পী বুশরা
রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, তীব্র যানজট
রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, তীব্র যানজট
ফজলুর রহমানের পক্ষে রাজপথে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন ভক্তরা
ফজলুর রহমানের পক্ষে রাজপথে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন ভক্তরা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media