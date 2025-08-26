ভারতের রাজস্থানে জুরাসিক যুগের বিরল জীবাশ্ম আবিষ্কার

ভারতের রাজস্থানের জয়সালমির জেলায় জুরাসিক যুগের বিরল জীবাশ্মের সন্ধান পেয়েছেন গবেষকেরা। এটি এক ধরনের ফাইটোসরের জীবাশ্ম, যা আধা–জলজ সরীসৃপ এবং দেখতে অনেকটা কুমিরের মতো ছিল। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে।
গবেষকেরা জানান, জীবাশ্মটির দৈর্ঘ্য দেড় থেকে দুই মিটার এবং এর বয়স ২০ কোটি বছরেরও বেশি হতে পারে। রাজ্যের পানিবিভাগে কর্মরত জ্যেষ্ঠ পানিবিদ ড. নারায়ণদাস ইঙ্কিয়া ও তার দল মেঘা গ্রামে এটি খুঁজে পান।
বিবিসিকে ড. ইঙ্কিয়া বলেছেন, এখানে আরও অনেক জীবাশ্ম লুকিয়ে থাকতে পারে, যা বিবর্তনের ইতিহাস বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দিতে পারে। একই সঙ্গে এলাকা ফসিল ট্যুরিজমের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।
ভূবিজ্ঞানী সি.পি. রাজেন্দ্রন বলেন, ফাইটোসরেরা নদী ও স্থল দুই জায়গায় বাস করত। পরবর্তীতে এ প্রজাতিই বিবর্তিত হয়ে আজকের কুমিরে রূপ নিয়েছে।
গ্রামের কিছু মানুষ গত সপ্তাহে একটি লেক খননের সময় কঙ্কালের মতো গঠন দেখতে পান এবং পরে তা কর্তৃপক্ষকে জানান। এরপর খননকাজে গবেষকেরা জীবাশ্মের পাশাপাশি একটি জীবাশ্মিত ডিমও উদ্ধার করেন। ধারণা করা হচ্ছে, এটি সরীসৃপটিরই ডিম।
গবেষণার নেতৃত্ব দেওয়া জীবাশ্মবিদ ভি.এস. পারিহার ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভিকে বলেছেন, এই জীবাশ্মটি একটি মাঝারি আকারের ফাইটোসরের, যা সম্ভবত নদীর ধারে বাস করত এবং মাছ খেয়ে বেঁচে থাকত।
রাজেন্দ্রন জানান, এটি সম্ভবত বিরল জীবাশ্ম। কারণ বিশ্বের অন্যত্র এ পর্যন্ত ফাইটোসরের কেবল কয়েকটি অংশ বিশেষই পাওয়া গেছে।
জয়সালমির অঞ্চলের লাথি ভূতাত্ত্বিক গঠনকে জুরাসিক যুগে ডাইনোসরের অভয়ারণ্য হিসেবে ধরা হয়। ২০২৩ সালে একই এলাকায় ড. ইঙ্কিয়া একটি ডাইনোসরের জীবাশ্মিত ডিম খুঁজে পান। ২০১৮ সালে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার গবেষকেরা এখান থেকে বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন তৃণভোজী ডাইনোসরের জীবাশ্ম উন্মোচন করেছিলেন।