আফগানিস্তানে ৬ মাত্রার ভূমিকম্পে নিহত ২০, বহু মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:১৬আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:১৭
আফগানিস্তানে ভয়াবহ ভূমিকম্প। ছবি: বিবিসি।

আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে পাকিস্তান সীমান্তের কাছে ৬.০ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। এতে ২০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএসের তথ্য অনুযায়ী, স্থানীয় সময় গতকাল রোববার রাত ১১টা ৪৭ মিনিটে ভূমিকম্প হয়। এর উৎপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ৮ কিলোমিটার গভীরে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে।

আফগানিস্তানের স্থানীয় কর্মকর্তারা বলেছেন, নানগারহার ও কুনার প্রদেশে ভূমিকম্পের কারণে আহত ১১৫ জনের বেশি মানুষকে বিভিন্ন হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

তালেবান সরকারের একাধিক সূত্র জানিয়েছে, ভূমিকম্পে বহু বাড়িঘর বিধ্বস্ত হয়েছে। ‘ধ্বংসস্তূপের নিচে’ অনেকে চাপা পড়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

তালেবান সরকার কর্মকর্তারা জানিয়েছে, দুর্গম পার্বত্য এলাকায় উদ্ধার অভিযান চালাতে মানবিক সংস্থাগুলোর সহায়তা জরুরি। এসব এলাকার কিছু কেবল আকাশপথে পৌঁছানো সম্ভব। কারণ সেগুলোতে ভূমিধস ও বন্যা দেখা দিয়েছে।

কুনার প্রদেশে মেডিকেল টিম বহনকারী হেলিকপ্টার পৌঁছেছে আহতদের চিকিৎসা ও স্থানান্তরের জন্য। এদিকে নানগারহার প্রদেশে ডজন ডজন স্বেচ্ছাসেবক হাসপাতালে ছুটে গেছেন রক্ত দান করার জন্য।

হেলিকপ্টারের মাধ্যমে মৃতদেহ পরিবহণের প্রচেষ্টা সমন্বয়কারী এক তালেবান কর্মকর্তা জানিয়েছেন, কুনার প্রদেশের একটি গ্রামেই ২১ জন নিহত হয়েছেন এবং ৩৫ জন আহত হয়েছেন।

তিনি আরও জানিয়েছেন, এখনও প্রদেশের অনেক জেলায় ভূমিকম্পের পরাঘাত (আফটারশক) অনুভূত হচ্ছে।

কুনার প্রদেশের আরেক কর্মকর্তা বলেছেন, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলো এতটাই দুর্গম যে প্রকৃত মৃত্যুর সংখ্যা নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়েছে। শত শত মানুষ নিহত বা আহত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে—তবে এটি এখনও নিশ্চিত নয়। কিছু এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্ক কাজ করছে না, আবার অন্য কিছু জায়গায় ভূমিধস ও বন্যার কারণে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

তবে এই মুহূর্তে সঠিক সংখ্যা কেউই জানাতে পারছে না, কারণ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলো দুর্গম ও অগম্য।

ভূমিধসের কারণে সড়কপথ বন্ধ থাকায় কুনার প্রদেশের পুলিশ বিবিসিকে জানিয়েছে, উদ্ধার অভিযান কেবল আকাশপথে চালানো সম্ভব।

ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে বেশ কয়েক সেকেন্ড কম্পন টের পাওয়া যায়। প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূরে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদেও কম্পন অনুভূত হয়েছে।

