সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৭ ভাদ্র ১৪৩২
বিশেষ ট্রেনে চীনের পথে কিম জং উন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৪১আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৪১
বিশেষ ট্রেনে কিম জং উন। ফাইল ছবি: সিএনএন

উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন বিশেষ সুরক্ষিত ট্রেনে করে চীনের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। বেইজিংয়ে বুধবার অনুষ্ঠেয় সামরিক কুচকাওয়াজে তিনি যোগ দেবেন বলেন। এটি হবে তার প্রথম বহুপাক্ষিক আন্তর্জাতিক বৈঠক। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে।

চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, রাশিয়ার ভ্লাদিমির পুতিনসহ আরও ২৬ দেশের নেতার সঙ্গে একই মঞ্চে থাকবেন কিম। ১৯৫৯ সালের পর এবার প্রথমবার কোনও উত্তর কোরীয় নেতা চীনের সামরিক কুচকাওয়াজে অংশ নিচ্ছেন।

দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়োনহাপ বার্তা সংস্থার খবর অনুযায়ী, ট্রেনের কঠোর সুরক্ষা ব্যবস্থা থাকার কারণে এটি ধীরে চলে এবং যাত্রায় প্রায় ২৪ ঘণ্টা লাগতে পারে। ট্রেনটিতে ফরাসি ওয়াইন, লবস্টারের মতো বিলাসবহুল খাবার পরিবেশনের জন্য রেস্তোরাঁ কোচ রয়েছে। মোট প্রায় ৯০টি বগি নিয়ে এই ট্রেনে বৈঠককক্ষ, দর্শনকক্ষ ও শয়নকক্ষও আছে।

২০১৫ সালের বিজয় দিবস কুচকাওয়াজে পিয়ংইয়ং উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি পাঠালেও এবার কিম নিজে উপস্থিত থাকছেন। তিনি সর্বশেষ বেইজিং সফর করেছিলেন ২০১৯ সালে। দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ছিল ওই সফর। তখনও তিনি ট্রেনে গিয়েছিলেন। কিমের দাদা কিম ইল সুং ও তার বাবা কিম জং ইলও বিমানে ভ্রমণ এড়িয়ে ট্রেনে সফরের ঐতিহ্য বজায় রেখেছিলেন।

বেইজিংয়ের তিয়ানআনমেন স্কয়ারে আয়োজিত ৭০ মিনিটের কুচকাওয়াজে লাখো সেনা অংশ নেবে। এতে চীনের সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, বিমান, ট্যাংক ও অ্যান্টি-ড্রোন ব্যবস্থা প্রদর্শন করা হবে। এটি হবে নতুন সামরিক কাঠামোর প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রদর্শনী।

পশ্চিমা নেতাদের উপস্থিতি না থাকলেও মিয়ানমার, ইরান, কিউবা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ভিয়েতনামের নেতারা থাকবেন। ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে শুধু স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ফিকো উপস্থিত থাকবেন, বুলগেরিয়া ও হাঙ্গেরি প্রতিনিধি পাঠাচ্ছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের আত্মসমর্পণের ৮০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই সামরিক কুচকাওয়াজকে চীন আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তারের বড় সুযোগ হিসেবে দেখছে। কিমের অংশগ্রহণকে বেইজিং-পিয়ংইয়ং ঘনিষ্ঠতার প্রতীক হিসেবেও দেখা হচ্ছে।

 

বাতিল এনআইডি সংশোধনের আবেদন ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত
‘বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে ফুটবলীয় সম্পর্ক বাড়ছে’
সংঘর্ষের পর চবি ক্যাম্পাস থমথমে, সুষ্ঠু বিচার দাবি
চুলে বাহারি রঙ, যত্ন নেবেন যেভাবে
বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে 
ছড়িয়ে পড়া গুজবে কান না দিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি সেনাপ্রধানের আহ্বান 
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
আর্থিক সুবিধা পরিশোধের পরিমাণ চূড়ান্ত করতে পারেনি অর্থ মন্ত্রণালয়
হোটেল ওয়েস্টিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
