শনিবার, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২২ ভাদ্র ১৪৩২
যুক্তরাষ্ট্রে কোরিয়ান শ্রমিকদের গ্রেফতার নিয়ে উদ্বিগ্ন সিউল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:১৩আপডেট : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:১৩
ছবি: রয়টার্স

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জে মিয়ং যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী বিরোধী অভিযানে শত শত কোরিয়ান নাগরিক গ্রেফতারের ঘটনায় সর্বোচ্চ পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। শনিবার তিনি বলেছেন, সরকার দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে সব ধরনের প্রচেষ্টা চালাবে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী চো হিউন জানিয়েছেন, জর্জিয়ার সাভানার কাছে হুন্দাই কারখানায় বৃহস্পতিবার চালানো অভিযানে ৩০০ জনের বেশি কোরিয়ানকে গ্রেফতারের পর জরুরি প্রতিক্রিয়া টিম গঠন করা হয়েছে। প্রয়োজনে তিনি ওয়াশিংটনে গিয়ে মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনাও করতে পারেন।

চো বলেন, আমাদের নাগরিকদের এভাবে গ্রেফতার হওয়া নিয়ে আমি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। এর জন্য আমি দায়বদ্ধতা অনুভব করছি।

মার্কিন অভিবাসন দফতরে (আইসিই) প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা গেছে, হাত, কোমর ও পায়ে শেকল পরানো অবস্থায় শ্রমিকদের বাসে তোলা হচ্ছে। হেলিকপ্টার ও সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে চালানো এ অভিযানে মোট ৪৭৫ জন শ্রমিককে আটক করা হয়, যাদের মধ্যে ৩০০ জনের বেশি কোরিয়ান। এটি যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় একক স্থানে অভিযান বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

আইসিই কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগকে স্বাগত জানানো হলেও অবৈধভাবে শ্রমিক আনা হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।  

হুন্দাই জানিয়েছে, তারা সরবরাহকারী ও সাবকন্ট্রাক্টরদের কার্যক্রম পর্যালোচনা করবে। যৌথ উদ্যোগে কারখানা নির্মাণে যুক্ত এলজি এনার্জি সলিউশন জানিয়েছে, তাদের ৪৭ কর্মী এবং প্রায় ২৫০ জন চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক আটক হয়েছেন।

/এএ/
বিষয়:
এশিয়াযুক্তরাষ্ট্রদক্ষিণ কোরিয়াবিশ্ব সংবাদ
লাশ পোড়ানোর ঘটনা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতাজনিত বর্বরতা: ইসলামী আন্দোলন
নুরাল পাগলার দরবারে হামলায় নিহতের বাড়িতে আহাজারি, এখনও মামলা করেনি পরিবার
মহিলা আওয়ামী লীগ নেত্রী সুইটি গ্রেফতার
ঢাকা কলেজ অর্থনীতি বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন গঠন
যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রফতানি: এক বছরেই মন্দা থেকে শীর্ষে বাংলাদেশ
রাজশাহীতে ‘খানকা শরিফে’ ভাঙচুর, ওসি দাঁড়িয়ে দেখলেন
বিমানবন্দরের নিরাপত্তায় গঠন হচ্ছে পৃথক বাহিনী ‘এজিবি’
জাতীয় পার্টির অফিসে হামলার ঘটনায় বিএনপির তীব্র নিন্দা
নুরাল পাগলার বাড়িতে হামলার ঘটনায় একজন নিহত, অর্ধশতাধিক আহত
