নেপালে বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, সহিংসতা ও ধ্বংসের নিন্দা

নেপালের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী কে.পি. শর্মা অলি শিবপুরী থেকে এক লিখিত বার্তার মাধ্যমে জেন-জেড আন্দোলনে অংশ নেওয়া তরুণদের উদ্দেশে বক্তব্য রেখেছেন। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) লেখা বার্তায় অলি ব্যক্তিগত শোক, সংগ্রাম এবং শাসনব্যবস্থা নিয়ে নিজের প্রতিফলন তুলে ধরেছেন। কাঠমান্ডুর উত্তরে অবস্থিত পাহাড়ি এলাকা- শিবপুরীতে তিনি সেনা নিরাপত্তায় অবস্থান করছেন বলে জানা গেছে। নেপালের সংবাদমাধ্যম খবরহাব এ খবর জানিয়েছে।
আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলিতে নিহত তরুণদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অলি নিজের সন্তান হারানোর অভিজ্ঞতার কথাও বলেন। তিনি লিখেছেন, “রাষ্ট্রের আরোপিত দুঃসহ লড়াইয়ের কারণে আমার কোনও সন্তান নেই। কিন্তু পিতা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা কখনও নিভে যায়নি।”
অলি ১৯৯৪ সালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা স্মরণ করে বলেন, তার আমলে একটিও গুলি চালানো হয়নি এবং তিনি আজীবন শান্তির পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। তবে তিনি অভিযোগ করেন, চলমান আন্দোলনের পেছনের শক্তিগুলো তরুণ বিক্ষোভকারীদের ব্যবহার করে ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে।
তিনি লিখেছেন, “গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দপ্তরে অগ্নিসংযোগ ও ধ্বংসযজ্ঞ কোনও এলোমেলো ঘটনা নয়; তোমাদের নিষ্পাপ মুখগুলোকে ভ্রান্ত রাজনীতির জন্য ব্যবহার করার চেষ্টা চলছে।”
জাতীয় ইস্যুগুলোতেও তিনি নিজের দৃঢ় অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেন, বিশেষ করে লিপুলেখ, কালাপানি ও লিম্পিয়াধুরায় নেপালের দাবি তুলে ধরেন। তিনি ঘোষণা দেন, নাগরিকদের কথা বলার, চলাফেরা করার এবং প্রশ্ন করার অধিকার নিশ্চিত করা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সুরক্ষা—এটাই তার জীবনের লক্ষ্য।
এই বার্তাটি এমন এক সময় এসেছে, যখন সোমবার শুরু হওয়া জেন-জেড আন্দোলনে এ পর্যন্ত ৩০ জন নিহত হয়েছে এবং সরকারি নথিপত্রসহ জনসম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।
পদত্যাগের দাবিতে চাপ বাড়লেও অলি বুধবার পর্যন্ত দায়িত্বে বহাল ছিলেন। যদিও চলমান সহিংসতার কারণে সিংহদরবার ও বালুয়াটার অনিরাপদ হয়ে পড়েছিল।