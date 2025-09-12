X
শুক্রবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৮ ভাদ্র ১৪৩২
নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আজই শপথ নিতে পারেন সুশীলা কার্কি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:১৩আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:১৩
সুশীলা কার্কি। ছবি: খবর হাব

নেপালের পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার পর অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় সাবেক প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি শপথ নিতে পারেন। দিনভর টানাপোড়েন ও তীব্র আলোচনার পর এ বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন দেশটির শীর্ষ রাজনৈতিক নেতারা। নেপালের সংবাদমাধ্যম খবর হাব-এর এক প্রতিবেদনে বিষয়টি জানা গেছে।

শুক্রবার সকালে থেকেই পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা চলছিল। এটি ছিল জেন-জি বিক্ষোভকারীদের প্রধান দাবি। একই সঙ্গে কিছু রাজনৈতিক দলও পার্লামেন্ট ভাঙার দাবি তুলেছিল। অবশেষে প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পাওডেল এই প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে সম্মত হন।

সূত্র জানিয়েছে, প্রথমদিকে প্রেসিডেন্ট পাওডেল শর্ত দিয়েছিলেন যে, পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার পরেই সুশীলা কার্কিকে নিয়োগ দেওয়া হবে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনচাপ ও আন্দোলনকারীদের শীতল নিবাস ঘেরাওয়ের হুমকির মুখে তিনি অবস্থান পরিবর্তন করেন।

একটি সূত্রের মতে, প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন তিনি পার্লামেন্ট ভেঙে দিচ্ছেন এবং সুশীলা কার্কিকে সঙ্গে সঙ্গেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ করানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

বর্তমানে শীতল নিবাসে দুটি গুরুত্বপূর্ণ নথি প্রস্তুত করা হচ্ছে। একটি হলো পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার জন্য, অপরটি সুশীলা কার্কিকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগের জন্য।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, সুশীলা কার্কি নেপালের ইতিহাসে প্রথম নারী প্রধান বিচারপতি ছিলেন। এবার তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের নেতৃত্বে আসছেন এমন এক প্রেক্ষাপটে যখন দেশজুড়ে তরুণদের আন্দোলন রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন আনার চাপ সৃষ্টি করেছে।

 

/এএ/
বিষয়:
এশিয়ানেপালদক্ষিণ এশিয়াবিশ্ব সংবাদ
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media