পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর বহরে সন্ত্রাসী হামলা, নিহত ১২ সেনা

পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে সেনাবাহিনীর কনভয়ে সশস্ত্র জঙ্গিদের হামলায় ১২ সেনা নিহত হয়েছেন। শনিবার সকালে আফগান সীমান্তের কাছে বাদর পাহাড়ি এলাকায় এ হামলার ঘটনা ঘটে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে বলেছে, সংঘর্ষে ১২ সেনার পাশাপাশি ১৩ জন জঙ্গিও নিহত হয়েছে। কয়েক ঘণ্টা ধরে তীব্র গোলাগুলির পর আহত অন্তত চারজনকে হেলিকপ্টারে করে হাসপাতালে নেওয়া হয়।
স্থানীয়রা জানিয়েছেন, সকাল থেকে আকাশে সেনা হেলিকপ্টার টহল দিতে থাকে এবং আহতদের সরিয়ে নেওয়া হয়।
তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) এ হামলার দায় স্বীকার করেছে। তারা দাবি করেছে, সেনাদের কাছ থেকে অস্ত্র ও ড্রোন জব্দ করেছে। সাধারণত ওই এলাকায় সেনা কনভয় চলাচলের আগে কারফিউ জারি করা হয় এবং রাস্তায় তল্লাশি চালানো হয়। কিন্তু এবারও সেনারা হামলার মুখে পড়ে।
ইসলামাবাদ দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ করে আসছে, টিটিপি আফগানিস্তানে আশ্রয় নিচ্ছে এবং কাবুলের তালেবান প্রশাসনের সহযোগিতায় ভারত এর পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে। তবে আফগানিস্তান ও ভারত উভয় দেশই এসব অভিযোগ অস্বীকার করে।
২০২১ সালে আফগান তালেবান ক্ষমতায় ফেরার পর থেকে পাকিস্তানি তালেবান দেশটিতে হামলা বাড়িয়েছে। তারা মূলত পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনীকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়ে আসছে।
সেনাবাহিনীর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পাকিস্তান আশা করে আফগান অন্তর্বর্তী সরকার তাদের দায়িত্ব পালন করবে এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে তাদের ভূমি ব্যবহার করতে দেবে না।