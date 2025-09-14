X
রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নেপালে জেন-জি আন্দোলনে নিহতদের শহীদ ঘোষণা, মন্ত্রিসভা গঠনে জটিলতা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৩৮আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৩৮
ছবি: নেপাল নিউজ

নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি জেন-জি আন্দোলনে নিহতদের শহীদ ঘোষণা করেছেন। নিহতদের পরিবারকে ১০ লাখ রুপি ক্ষতিপূরণ এবং আহতদের বিনা খরচে চিকিৎসার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। রবিবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যোগ দেওয়ার পর এ ঘোষণা দেন কার্কি। তবে বিভাজন ও দাবিদাওয়ার কারণে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ স্থগিত হয়ে গেছে। জেন-জি কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে।

সুশীলা কার্কি বলেছেন, নিহতদের মরদেহ নিজ নিজ স্থানীয় এলাকায় পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ একটি সূত্রের বরাতে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, মন্ত্রিসভা গঠনের নির্দিষ্ট সময় এখনও বলা যাচ্ছে না। এক-দুই দিনের মধ্যে মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তুতি চলছে।

জেন-জির কিছু সদস্য জানিয়েছেন, রবিবারই কয়েকজন মন্ত্রী শপথ নেবেন বলে আশা ছিল। কিন্তু দিনের শেষে শপথ অনুষ্ঠান হয়নি।

প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ের তথ্য কর্মকর্তা অর্চনা খাদকা অধিকারী বলেছেন, যদি শপথ হতো, তবে আমাদের জানানো হতো। সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত সব কর্মকর্তা অপেক্ষায় ছিলেন, কিন্তু কোনও বার্তা আসেনি।

এদিকে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ নিয়ে জেন-জি শিবিরে দ্বন্দ্ব তীব্র হয়েছে। চিকিৎসক ও রাজতন্ত্রী কর্মী দুর্গা প্রসাই মন্ত্রিসভায় জায়গা চান। কিন্তু তরুণদের একটি অংশ তা মানতে নারাজ। অন্যদিকে কাঠমান্ডুর মেয়র বালেন্দ্র শাহকে অন্তর্ভুক্ত করার আলোচনা চলছে। ধরান মেয়র হর্ক সামপাংও প্রতিনিধিত্ব দাবি করছেন।

এই বিভাজন ও দাবিদাওয়ার কারণে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ স্থগিত হয়ে গেছে। এমনকি রবিবার রিপোর্টার্স ক্লাবে জেন-জি কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটে।

জেন-জি নেতা অনিল বানিয়া বলেছেন, আমরা বিশেষজ্ঞদের পাঠাচ্ছি। প্রাথমিক কাজ চলছে, দ্রুতই নাম চূড়ান্ত হবে। নতুন মন্ত্রীরা শপথ নিলেও সচিবালয়ের পুরোনো আমলাতান্ত্রিক কাঠামো বহাল থাকবে না।

সূত্র: নেপাল নিউজ, খবর হাব

/এএ/
বিষয়:
এশিয়ানেপালদক্ষিণ এশিয়াবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
রাতে প্যারিসের মতো ঝলমল করে ভারতের যে শহর
ভেনেজুয়েলার সঙ্গে উত্তেজনার মধ্যে পুয়ের্তো রিকোতে মার্কিন এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান
দোহায় আরব-ইসলামি শীর্ষ সম্মেলন, ইসরায়েলকে চাপে ফেলার কৌশল
সর্বশেষ খবর
পিএসসির নতুন সচিব আব্দুর রহমান, নতুন শ্রম সচিব সানোয়ার জাহান
পিএসসির নতুন সচিব আব্দুর রহমান, নতুন শ্রম সচিব সানোয়ার জাহান
জুলাই সনদের আইনি বৈধতা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিয়ে রাজনৈতিক ঐকমত্য চায় এবি পার্টি
জুলাই সনদের আইনি বৈধতা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিয়ে রাজনৈতিক ঐকমত্য চায় এবি পার্টি
বাসা থেকে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানের মরদেহ উদ্ধার
বাসা থেকে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানের মরদেহ উদ্ধার
প্রাথমিক বাছাইয়ের ২২ দলের ১৩টির শুনানি করেছে ইসি
প্রাথমিক বাছাইয়ের ২২ দলের ১৩টির শুনানি করেছে ইসি
সর্বাধিক পঠিত
পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা
পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা
রাকসু নির্বাচনে ভিপি পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন ছাত্রদল নেতা
রাকসু নির্বাচনে ভিপি পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন ছাত্রদল নেতা
ভোলায় মসজিদের খতিবকে হত্যা করেছে নিজের সন্তান: পুলিশ
ভোলায় মসজিদের খতিবকে হত্যা করেছে নিজের সন্তান: পুলিশ
নির্ধারিত সময়ের আগেই নতুন বেতন কাঠামো চূড়ান্ত হবে, প্রধান উপদেষ্টাকে কমিশন চেয়ারম্যান
নির্ধারিত সময়ের আগেই নতুন বেতন কাঠামো চূড়ান্ত হবে, প্রধান উপদেষ্টাকে কমিশন চেয়ারম্যান
ঘোষিত ফলাফলের সঙ্গে মোট ফলাফলের মিল পাচ্ছেন না একাধিক প্রার্থী
ডাকসু নির্বাচনঘোষিত ফলাফলের সঙ্গে মোট ফলাফলের মিল পাচ্ছেন না একাধিক প্রার্থী
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media