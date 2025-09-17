X
বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২ আশ্বিন ১৪৩২
ট্রাম্প-শি ফোনালাপে গুরুত্ব পাবে টিকটক, বাণিজ্য ও তাইওয়ান ইস্যু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৫২আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৫২
ডোনাল্ড ট্রাম্প ও শি জিনপিং। ফাইল ছবি: রয়টার্স

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এই সপ্তাহে ফোনে কথা বলবেন। জুনের পর এটিই হবে তাদের প্রথম আলোচনা। আলোচনায় টিকটক, বোয়িং বিমান কেনা, বিরল খনিজ ও তাইওয়ান ইস্যু গুরুত্ব পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গ এ খবর জানিয়েছে।

এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কোঅপারেশন (এপেক) সম্মেলনকে সামনে রেখে এই ফোনালাপ হতে যাচ্ছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় অক্টোবরের শেষে অনুষ্ঠেয় বৈঠকের ফাঁকে শীর্ষ পর্যায়ের সাক্ষাতেরও সম্ভাবনা রয়েছে। ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যাল-এ লিখেছেন, শুক্রবার শি-এর সঙ্গে তার ফোনালাপ হবে এবং সম্পর্ক এখনও খুবই শক্তিশালী। তবে বেইজিং এখনও প্রকাশ্যে এ বিষয়ে মন্তব্য করেনি।

টিকটকের মূল কোম্পানি বাইটড্যান্সের বিরুদ্ধে বিক্রি না করলে নিষিদ্ধ হওয়ার সময়সীমা ঘনিয়ে আসছে। এ প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট ও বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ার সোমবার মাদ্রিদে চীনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। অন্যদিকে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও গত সপ্তাহে চীনা মন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলেছেন।

ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর চীনের সঙ্গে সম্পর্ক ‘স্থিতিশীল’ রাখার চেষ্টা করছেন। তবে তিনি চীনের ওপর চাপও বাড়াচ্ছেন। বিরল খনিজ ম্যাগনেটের প্রবাহ নিশ্চিত করা, ফেন্টানিল পাচার রোধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া, শুল্ক কমানো ও মার্কিন কৃষিপণ্যের অর্ডার বাড়ানো—এসব বিষয় যুক্তরাষ্ট্রের আলোচনার এজেন্ডায় রয়েছে। চীন পাল্টা সেমিকন্ডাক্টর খাতে তদন্ত বাড়িয়েছে এবং শুল্ক প্রত্যাহারের চেষ্টা করছে।

সহজ সমাধানের মধ্যে থাকতে পারে চীনের পক্ষ থেকে শত শত বোয়িং বিমান কেনার ঘোষণা বা মার্কিন কৃষিপণ্যে অর্ডার বাড়ানো। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র চীনা শিক্ষার্থীদের জন্য ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে।

তবে তাইওয়ান ইস্যু দু’দেশের সম্পর্কের সবচেয়ে জটিল বিষয়। চীন তাইওয়ানকে নিজের ভূখণ্ড দাবি করে আসছে এবং মার্কিন অস্ত্র বিক্রির বিরোধিতা করছে। এ নিয়ে দুই দেশের উত্তেজনা বিদ্যমান। দক্ষিণ চীন সাগরে সাম্প্রতিক উত্তেজনা ও যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদের নিরাপত্তা প্রত্যাশাও আলোচনায় আসতে পারে।

/এএ/
বিষয়:
এশিয়াআমেরিকাযুক্তরাষ্ট্রচীনতাইওয়ানডোনাল্ড ট্রাম্পশি জিনপিংবিশ্ব সংবাদ
বাংলাদেশই বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ: বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী
গাজীপুরে ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ
দ্বিতীয় দিনে জবি শিক্ষার্থীদের অনশন কর্মসূচি
ভিসার জন্য ‘বিশেষ অ্যাপয়েন্টমেন্ট’ চাইতে মানা করলো জার্মান দূতাবাস
এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি
পাঁচ ইসলামী ব্যাংক একীভূত: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
কাজ না করেই এক হাজার ৭৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ
বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের পুরোনো পোস্ট ভাইরাল
ভাঙ্গা উপজেলার ২টি ইউনিয়ন ফরিদপুর-৪ আসনে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রশ্নে হাইকোর্টের রুল
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
