বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২ আশ্বিন ১৪৩২
নেপালে বিক্ষোভের সময় সাংবাদিকদের ওপর হামলার তদন্ত দাবি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৪৭আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৪৭
ছবি: দ্য হিমালয়ান টাইমস

নেপালে জেন-জি নেতৃত্বাধীন বিক্ষোভের সময় সাংবাদিকদের ওপর হামলা, সংবাদমাধ্যম কার্যালয় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনার তদন্ত দাবি করেছে নেপাল মিডিয়া সোসাইটি। এক বিবৃতিতে তদন্তের পাশাপাশি ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর আন্দোলনে প্রাণহানির ঘটনায় শোকও প্রকাশ করেছে সংগঠনটি।

নেপালের মূলধারার সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনটি আন্দোলনে নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমে হামলার ঘটনায় কঠোর নিন্দা জানিয়েছে।

সোসাইটির সভাপতি মদন লামসাল স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে অপরাধী গোষ্ঠী সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালায়, সংবাদমাধ্যম কার্যালয়ে ভাঙচুর করে ও অগ্নিসংযোগ করে। এতে কান্তিপুর ডেইলি, কান্তিপুর এফএম ও কান্তিপুর টিভির কার্যালয় পুরোপুরি ধ্বংস হয়। অগ্নিকাণ্ডে আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় অন্নপূর্ণ ডেইলি ও এপি১ টিভির ভবন।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সংবিধানসম্মত অধিকার। কোনও অবস্থাতেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি দখল বা ধ্বংস করা উচিত নয়।

সংগঠনটি হামলার সব ঘটনায় দ্রুত, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্ত দাবি করেছে। একইসঙ্গে দোষীদের শনাক্ত করে শাস্তি নিশ্চিত করা ও ক্ষতিগ্রস্ত সংবাদমাধ্যম ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষতিপূরণ প্রদানের আহ্বান জানিয়েছে।

নেপাল মিডিয়া সোসাইটি বলেছে, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা করা সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব। সাংবাদিকদের সুরক্ষা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে অবিলম্বে পদক্ষেপ নিতে হবে।

সূত্র: দ্য হিমালয়ান টাইমস

এশিয়ানেপালদক্ষিণ এশিয়াবিশ্ব সংবাদ
শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের সদস্যরা ভোট দিতে পারবেন না
ভারতে যাওয়ার সময় সাবেক এমপির ব্যক্তিগত সহকারী গ্রেফতার
অটোরিকশা ছিনতাইয়ে বাধা দেওয়ায় কামরাঙ্গীরচরে চালককে হত্যা
প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হচ্ছেন চার রাজনীতিবিদ
এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি
পাঁচ ইসলামী ব্যাংক একীভূত: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
কাজ না করেই এক হাজার ৭৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ
প্রিয় খাবার খাওয়ার অনুমতি পাননি আমির হোসেন আমু
গোলাম রাব্বানীর ভর্তি বাতিল, অবৈধ হবে ডাকসুর জিএস পদও
