নেপালে বিক্ষোভের সময় সাংবাদিকদের ওপর হামলার তদন্ত দাবি

নেপালে জেন-জি নেতৃত্বাধীন বিক্ষোভের সময় সাংবাদিকদের ওপর হামলা, সংবাদমাধ্যম কার্যালয় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনার তদন্ত দাবি করেছে নেপাল মিডিয়া সোসাইটি। এক বিবৃতিতে তদন্তের পাশাপাশি ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর আন্দোলনে প্রাণহানির ঘটনায় শোকও প্রকাশ করেছে সংগঠনটি।
নেপালের মূলধারার সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনটি আন্দোলনে নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমে হামলার ঘটনায় কঠোর নিন্দা জানিয়েছে।
সোসাইটির সভাপতি মদন লামসাল স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে অপরাধী গোষ্ঠী সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালায়, সংবাদমাধ্যম কার্যালয়ে ভাঙচুর করে ও অগ্নিসংযোগ করে। এতে কান্তিপুর ডেইলি, কান্তিপুর এফএম ও কান্তিপুর টিভির কার্যালয় পুরোপুরি ধ্বংস হয়। অগ্নিকাণ্ডে আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় অন্নপূর্ণ ডেইলি ও এপি১ টিভির ভবন।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সংবিধানসম্মত অধিকার। কোনও অবস্থাতেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি দখল বা ধ্বংস করা উচিত নয়।
সংগঠনটি হামলার সব ঘটনায় দ্রুত, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্ত দাবি করেছে। একইসঙ্গে দোষীদের শনাক্ত করে শাস্তি নিশ্চিত করা ও ক্ষতিগ্রস্ত সংবাদমাধ্যম ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষতিপূরণ প্রদানের আহ্বান জানিয়েছে।
নেপাল মিডিয়া সোসাইটি বলেছে, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা করা সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব। সাংবাদিকদের সুরক্ষা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে অবিলম্বে পদক্ষেপ নিতে হবে।
সূত্র: দ্য হিমালয়ান টাইমস