X
শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৪ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

 ভারতে জীবন্ত মাটিচাপা দেওয়া নবজাতক লড়ছে বাঁচার জন্য

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:৩৩আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:৩৩
হাসপাতালে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে ভর্তি রয়েছে শিশুটি। ছবি: বিবিসি

ভারতের উত্তরপ্রদেশে মাটিচাপা অবস্থায় জীবন্ত উদ্ধার হওয়া এক নবজাতক কন্যা শিশু মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, ২০ দিন বয়সী এই শিশুটি এখন শাহজাহানপুর জেলার সরকারি মেডিক্যাল কলেজের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে ভর্তি রয়েছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রের বরাতে বিবিসি লিখেছে, এক রাখাল ছাগল চরাতে গিয়ে মাটির নিচ থেকে ক্ষীণ কান্নার শব্দ শুনতে পান। কাছে গিয়ে তিনি দেখেন ছোট্ট একটি হাত বাইরে বেরিয়ে আছে। পরে গ্রামবাসীর সহায়তায় পুলিশ এসে শিশুটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।

মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. রাজেশ কুমার বলেন, শিশুটিকে আনা হয়েছিল কাদা-মাখা অবস্থায়। তার মুখ ও নাকে কাদা ঢুকে গিয়েছিল। অক্সিজেন স্বল্পতার কারণে অবস্থা ছিল গুরুতর। শরীরে কীটপতঙ্গ ও প্রাণীর কামড়ের দাগও ছিল।

তিনি আরও জানান, প্রথম ২৪ ঘণ্টায় সামান্য উন্নতি দেখা গেলেও পরে সংক্রমণ ধরা পড়ে। একটি বিশেষজ্ঞ দলের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা চলছে। পরিস্থিতি সংকটজনক, তবে আমরা তাকে বাঁচানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি।

পুলিশ জানিয়েছে, শিশুটির বাবা-মাকে এখনও শনাক্ত করা যায়নি। রাজ্যের শিশু সুরক্ষা হেল্পলাইনকে বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে।

কন্যা শিশু হত্যার ঘটনা ভারতে নতুন নয়। ২০১৯ সালে দেশটির আরেকটি অঞ্চলে মাটির হাঁড়িতে জীবন্ত কবর দেওয়া এক নবজাতক কন্যা শিশুকে উদ্ধার করে চিকিৎসকেরা সুস্থ করেছিলেন।

বিশ্বে সবচেয়ে খারাপ লিঙ্গ অনুপাতের দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে ভারত। সমাজে নারীরা বৈষম্যের শিকার হন এবং অনেক পরিবারে কন্যা শিশুকে আর্থিক বোঝা হিসেবে দেখা হয়। মানবাধিকারকর্মীরা বলছেন, পুত্রসন্তানের প্রতি প্রবল ঝোঁকের কারণে দেশটিতে লাখ লাখ মেয়ে শিশু ভ্রূণ হত্যার শিকার হয়েছে। জন্মের পরও অনেক ক্ষেত্রে কন্যাশিশু হত্যার ঘটনা ঘটে থাকে।

/এএ/
বিষয়:
ভারতএশিয়াউত্তর প্রদেশদক্ষিণ এশিয়াবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
জাতিসংঘে গাজা যুদ্ধ নিয়ে ষষ্ঠবার ভেটো দিলো যুক্তরাষ্ট্র
ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ইস্যুতে যুক্তরাজ্যের সঙ্গে দ্বিমত ট্রাম্পের
ভারতীয় ব্যবসায়ী নির্বাহীদের ভিসা বাতিল করলো যুক্তরাষ্ট্র
সর্বশেষ খবর
যুক্তরাষ্ট্রে পুরস্কৃত নৃত্যশিল্পী কাজী মুস্তা
যুক্তরাষ্ট্রে পুরস্কৃত নৃত্যশিল্পী কাজী মুস্তা
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে নেদারল্যান্ডসের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে নেদারল্যান্ডসের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ
কুমিল্লাতে আজ ব্রাজিলিয়ান বনাম ঘানার স্ট্রাইকারের লড়াইও
কুমিল্লাতে আজ ব্রাজিলিয়ান বনাম ঘানার স্ট্রাইকারের লড়াইও
দুর্গোৎসব উপলক্ষে শাঁখা-শঙ্খ বিক্রির ধুম
দুর্গোৎসব উপলক্ষে শাঁখা-শঙ্খ বিক্রির ধুম
সর্বাধিক পঠিত
১৯ পদের ১৮টিতে বিএনপি সমর্থিত ও একটিতে জামায়াত প্রার্থী জয়ী
কুড়িগ্রাম আইনজীবী সমিতির নির্বাচন১৯ পদের ১৮টিতে বিএনপি সমর্থিত ও একটিতে জামায়াত প্রার্থী জয়ী
সচিবালয়ে আবারও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিক্ষোভ
সচিবালয়ে আবারও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিক্ষোভ
মহানবী (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তি, মাইকে ঘোষণা দিয়ে ৪ মাজারে হামলা-আগুন
মহানবী (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তি, মাইকে ঘোষণা দিয়ে ৪ মাজারে হামলা-আগুন
সরকারি পেনশন সুবিধায় আসছে ব্যাপক পরিবর্তন
সরকারি পেনশন সুবিধায় আসছে ব্যাপক পরিবর্তন
চট্টগ্রাম দিয়ে আলমগীর কবির ও রায়হান কবিরের দেশ ছাড়ার গুঞ্জন
চট্টগ্রাম দিয়ে আলমগীর কবির ও রায়হান কবিরের দেশ ছাড়ার গুঞ্জন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media