বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৯ আশ্বিন ১৪৩২
সুপার টাইফুন রাগাসা’র তাণ্ডবে হংকংয়ে রেকর্ড বৃষ্টি, তাইওয়ানে নিহত ১৪

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:০১আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:০১
রাগাসা সোমবার ফিলিপাইনের উত্তরাঞ্চল দিয়ে অতিক্রম করে। ছবি: রয়টার্স

বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় হিসেবে পরিচিত সুপার টাইফুন ‘রাগাসা’ হংকংয়ে ঘণ্টায় ২০০ কিলোমিটার বেগের ঝড়ো হাওয়া ও প্রবল বৃষ্টি নিয়ে আঘাত হেনেছে। অন্যদিকে এর প্রভাবে তাইওয়ানে ভারী বৃষ্টিতে ভূমিধস ও আকস্মিক বন্যায় অন্তত ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

রাগাসা সোমবার ফিলিপাইনের উত্তরাঞ্চল দিয়ে অতিক্রম করে মঙ্গলবার তাইওয়ানে প্রবল বৃষ্টিপাত ঘটায়। এরপর বুধবার হংকং ও ম্যাকাওয়ে তাণ্ডব চালিয়ে গুয়াংডং উপকূলে আছড়ে পড়তে যাচ্ছে। অঞ্চলটির অন্তত ১২ কোটি ৫০ লাখ মানুষের ওপর এর প্রভাব পড়তে পারে।

তাইওয়ানের হুয়ালিয়েন কাউন্টিতে একটি হ্রদের পানি উপচে পড়ে শহরের ভেতরে ঢুকে গেছে। মঙ্গলবার থেকে দ্বীপজুড়ে বৃষ্টিপাত বেড়ে যাওয়ায় অগ্নিনির্বাপণ বিভাগ জরুরি সহায়তা কার্যক্রম চালাচ্ছে।

হংকংয়ে বুধবার সকাল থেকে বিশাল ঢেউ দক্ষিণ ও পূর্ব উপকূলে আছড়ে পড়ে। তলিয়ে গেছে সড়ক ও সমুদ্রসৈকতসংলগ্ন বাসাবাড়ি। একটি হোটেলে সমুদ্রের পানি কাচের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা গেছে, পানির স্রোতে হোটেলটির পুরো লবি প্লাবিত।

হংকং অবজারভেটরি জানিয়েছে, ঝড়টি শহরের প্রায় ১০০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থান করছে। সমুদ্রের পানি চার মিটার পর্যন্ত বাড়তে পারে বলে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। 

হংকং সরকার টাইফুন সিগন্যাল ১০ জারি করেছে, যা সর্বোচ্চ সতর্কতা। বন্ধ রাখা হয়েছে ব্যবসা ও গণপরিবহন সেবা। ৪৯টি অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে, যেখানে অন্তত ৭২৭ জন আশ্রয় নিয়েছেন।

তবে হংকং স্টক এক্সচেঞ্জ খোলা রয়েছে। গত বছর নীতিমালা পরিবর্তন করে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল, আবহাওয়া যেমনই হোক, লেনদেন চলবে।
পার্শ্ববর্তী ম্যাকাওয়ে ক্যাসিনো মঙ্গলবার রাত থেকে বন্ধ রয়েছে। অতিথিদের হোটেলের ভেতরেই আটকে রাখা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিডিওতে দেখা গেছে, ভবনের দরজাগুলো বন্ধ করা হচ্ছে।

চীনের গুয়াংডং প্রদেশে অন্তত ৭ লাখ ৭০ হাজার মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। গুয়াংজু ও শেনঝেনসহ প্রধান শহরগুলোতে স্কুল, ট্রেন ও বিমান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। চীনের সামুদ্রিক কর্তৃপক্ষ প্রথমবারের মতো এ বছর সর্বোচ্চ ‘লাল’ সতর্কতা জারি করেছে।

চীনা জরুরি ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, কয়েক হাজার তাঁবু, ভাজ করা খাট, জরুরি আলোকসজ্জা ও ত্রাণসামগ্রী ইতোমধ্যে দুর্গত এলাকায় পাঠানো হয়েছে।

 

/এএ/
বিষয়:
এশিয়াঘূর্ণিঝড়তাইওয়ানফিলিপাইনহংকংবিশ্ব সংবাদ
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media