লাদাখে রাষ্ট্রদ্রোহ আইনে গ্রেফতার সোনম ওয়াংচুক

লাদাখকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদার দাবিতে আন্দোলনকারী ও র্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কারজয়ী অ্যাক্টিভিস্ট সোনম ওয়াংচুককে জাতীয় নিরাপত্তা আইনে (এনএসএ) গ্রেফতার করেছে প্রশাসন। এ আইনে দীর্ঘ সময় জামিন ছাড়া আটক রাখার সুযোগ রয়েছে। তাকে শুক্রবার রাতেই বা আগামীকাল সকালে লাদাখের বাইরে নিয়ে যাওয়া হতে পারে বলে সরকারি সূত্র জানিয়েছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির খবরে বিষয়টি জানা গেছে।
বুধবার সহিংসতায় চারজন নিহত ও অন্তত ৫০ জন আহত হওয়ার পর থেকেই ওয়াংচুককে দায়ী করছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের দাবি, তার উসকানিমূলক বক্তব্যে সমবেতরা সহিংস হয়ে ওঠে। তবে ওয়াংচুক বলেছেন, আমি যেকোনও সময় এই দাবির জন্য গ্রেফতার হতে রাজি আছি। কিন্তু মনে রাখবেন, জেলে থাকা সোনম ওয়াংচুক বাইরে আন্দোলন করার চেয়েও বড় সমস্যা হবে সরকারের জন্য।
গ্রেফতারের পর লাদাখে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যাতে ভ্রান্ত তথ্য ছড়িয়ে না পড়ে। এর আগের দিনই সরকারের সিদ্ধান্তে ওয়াংচুকের অলাভজনক প্রতিষ্ঠান স্টুডেন্টস এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল মুভমেন্ট অব লাদাখ (সেকমল)–এর বৈদেশিক অনুদান গ্রহণের নিবন্ধন বাতিল করা হয়।
ওয়াংচুক অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, তার সংগঠন বিদেশি দাতাদের অর্থ নেয়নি, বরং জাতিসংঘ ও সুইস ও ইতালির কিছু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেন করেছে এবং সব কর পরিশোধ করেছে। তিনি বলেন, রা এটাকে ভুল করে বিদেশি অনুদান ভেবেছে। আমি এটাকে ভুল মনে করি, তবে এতে আপত্তি নেই।
২০১৯ সালে জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল করে লাদাখকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করার পর প্রথমে উচ্ছ্বাস থাকলেও ধীরে ধীরে রাজনৈতিক শূন্যতার কারণে ক্ষোভ তৈরি হয়। বৌদ্ধ অধ্যুষিত লেহ ও মুসলিম অধ্যুষিত কারগিলের বিভিন্ন সংগঠন মিলে রাজ্যের মর্যাদা ও সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলে অন্তর্ভুক্তির দাবি তুলছে।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ওয়াংচুক অনশন না ভেঙে চললেও সরকার লেহ অ্যাপেক্স বডি (এবিএল) ও কারগিল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্সের (কেডিএ) সঙ্গে আলোচনায় অগ্রগতি অর্জন করছিল। এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, কিছু রাজনৈতিক স্বার্থসন্ধানী ব্যক্তি আলোচনার প্রক্রিয়া ভণ্ডুল করার চেষ্টা করেছে।
ওয়াংচুকের গ্রেফতারে বিরোধীরা তীব্র সমালোচনা করেছে। জম্মু ও কাশ্মীরের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ বলেন, এটা দুঃখজনক। বিজেপি কখনও প্রতিশ্রুতি পূরণ করেনি। সহিংসতাকে আমি সমর্থন করি না, তবে এ পরিস্থিতি তৈরির জন্য সরকার দায়ী।
কংগ্রেস নেতা গুলাম আহমদ মীর বলেন, ওয়াংচুক কখনও সহিংসতা উসকে দেননি। বিজেপি সরকার লাদাখের সমস্যাগুলো সামলাতে ব্যর্থ হয়ে এখন তার গ্রেফতারকে ঢাল বানাচ্ছে।