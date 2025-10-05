তুষারঝড়ে তিব্বতের এভারেস্ট ঢালে আটকা এক হাজার মানুষ

তিব্বতের পূর্ব ঢালে ভয়াবহ তুষারঝড়ে প্রায় এক হাজার মানুষ আটকা পড়েছেন। রবিবার পর্যন্ত সেখানে উদ্ধারকাজ চলছিল বলে জানিয়েছে চীনের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম।
জিমু নিউজ-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্থানীয় গ্রামবাসী ও শত শত উদ্ধারকর্মী তুষারে ঢাকা রাস্তা পরিষ্কার করতে কাজ করছেন। দুর্গম ওই এলাকা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪ হাজার ৯০০ মিটার (১৬ হাজার ফুট) উচ্চতায় অবস্থিত।
কিছু পর্যটককে নিরাপদ স্থানে নামিয়ে আনা হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে তুষারপাত শুরু হয় এবং শনিবার পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল।
তিব্বতের টিংরি কাউন্টি পর্যটন কর্তৃপক্ষ তাদের সরকারি উইচ্যাট অ্যাকাউন্টে জানায়, শনিবার রাত থেকে এভারেস্ট সিনিক এরিয়ার প্রবেশ ও টিকিট বিক্রি স্থগিত করা হয়েছে।
এদিকে সীমান্তের ওপারে নেপালে ভারী বৃষ্টিপাতে ভূমিধস ও আকস্মিক বন্যায় অন্তত ৪৭ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির পুলিশ। শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টিতে বহু সড়ক বন্ধ হয়ে গেছে এবং বেশ কয়েকটি সেতু ভেসে গেছে।
নেপালের পূর্বাঞ্চলীয় ইলাম জেলায় পৃথক ভূমিধসে ৩৫ জন নিহত হয়েছেন। বন্যার পানিতে ভেসে গেছেন আরও ৯ জন। দেশের অন্যান্য অঞ্চলে বজ্রাঘাতে মারা গেছেন অন্তত তিনজন।
সূত্র: রয়টার্স