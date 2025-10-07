X
মঙ্গলবার, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
২২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

পশ্চিমবঙ্গে ত্রাণ বিলি করতে গিয়ে ফের আক্রান্ত বিজেপি বিধায়ক

রক্তিম দাশ, কলকাতা
০৭ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:০৫আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:০৫
মনোজ ওরাওঁয়ের গাড়ির কাঁচ ভেঙে দেওয়া হয়

এবার ত্রাণ বিলি করতে গিয়ে কুমারগ্রামের বিত্তিবাড়িতে তৃণমূলের হামলার মুখে পড়লেন আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রামের বিজেপি বিজেপি বিধায়ক মনোজ ওরাওঁ। শেষ পর্যন্ত ত্রাণ বিলি না করে ফিরতে হয় বিধায়ককে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ মনোজ ওরাওঁ ত্রাণ নিয়ে এলাকায় পৌঁছতেই এলাকায় থাকা তৃণমূল কর্মীরা বিধায়কে ঘিরে ধরেন। শুরু হয়ে যায় ধস্তাধস্তি। মনোজ ওরাওঁয়ের গাড়ির কাঁচ ভেঙে দেওয়া হয়। বিধায়কের সঙ্গে থাকা নিরাপত্তারক্ষীরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে চেষ্টা করেন। পরে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হন বিধায়ক।

কুমারগ্রামের বিজেপি বিধায়ক মনোজ ওরাওঁ বলেন, ‘আমরা ভেবেছিলাম গতকাল যেই ঘটনা ঘটেছে তা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। আজ আমার যেখানে ত্রাণ দিতে গিয়েছিলাম, সেটি ঘোষিত কর্মসূচি ছিল। কিন্তু আচমকা কিছু বহিরাগত, যারা তৃণমূল কর্মী, তারা এসে হামলা চালায় আমাদের নারী কর্মীদের ওপর। পেছন থেকে ঢিল মেরে ভেঙে দেওয়া হয় গাড়ির কাঁচ। চার জন নারী আহত। সেন্ট্রাল ফোর্সকে আঘাত করা হয়। এসব মানুষ দেখছেন। আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে তৃণমূলকে ধুয়ে-মুছে সাফ করবে রাজ্যের মানুষ।

 

/এএ/
বিষয়:
ভারতএশিয়াপশ্চিমবঙ্গকলকাতাবিজেপিবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
ব্রিটিশ মুস‌লিম যুবকের বিরুদ্ধে মসজিদে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ
হিমাচলে ভূমিধসে দুর্ঘটনায় বাস, নিহত ১৫
তিন দিনে ৩ কেজি গামি খেয়ে ছয় দিন হাসপাতালে
সর্বশেষ খবর
ব্রিটিশ মুস‌লিম যুবকের বিরুদ্ধে মসজিদে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ
ব্রিটিশ মুস‌লিম যুবকের বিরুদ্ধে মসজিদে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ
আশা জাগিয়েও ইংল্যান্ডকে হারাতে পারলো না বাংলাদেশ 
আশা জাগিয়েও ইংল্যান্ডকে হারাতে পারলো না বাংলাদেশ 
‘জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো বিষয়ে প্রশিক্ষণ জরুরি’
‘জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো বিষয়ে প্রশিক্ষণ জরুরি’
হিমাচলে ভূমিধসে দুর্ঘটনায় বাস, নিহত ১৫
হিমাচলে ভূমিধসে দুর্ঘটনায় বাস, নিহত ১৫
সর্বাধিক পঠিত
কারাগারে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের কর্মচারী ইমরান
কারাগারে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের কর্মচারী ইমরান
বন্ধ হলো শেখ হাসিনার নির্বাচন করার পথ
ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধনবন্ধ হলো শেখ হাসিনার নির্বাচন করার পথ
চীনের ২০টি ‘জে-১০সি’ যুদ্ধবিমান কিনতে চায় বাংলাদেশ, খরচ ২.২ বিলিয়ন ডলার
চীনের ২০টি ‘জে-১০সি’ যুদ্ধবিমান কিনতে চায় বাংলাদেশ, খরচ ২.২ বিলিয়ন ডলার
‘যতদিন দরকার শেখ হাসিনাকে রাখবে ভারত’
‘যতদিন দরকার শেখ হাসিনাকে রাখবে ভারত’
চাকরি বাঁচলো সহকারী কর কমিশনার আমিনুলের
চাকরি বাঁচলো সহকারী কর কমিশনার আমিনুলের
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media