রবিবার, ১২ অক্টোবর ২০২৫
২৭ আশ্বিন ১৪৩২
ভারত সফরে যৌথ বিবৃতি নিয়ে আফগান দূতকে তলব করলো পাকিস্তান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১২ অক্টোবর ২০২৫, ২০:০৪আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৫, ২০:০৪
জম্মু ও কাশ্মির নিয়ে যৌথ বিবৃতি দেন আমির খান মুতাকি ও এস. জয়শঙ্কর। ছবি: অনলাইন।

ভারত-আফগানিস্তানের যৌথ বিবৃতি নিয়ে তীব্র কূটনৈতিক বিবাদ শুরু হয়েছে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে। ভারত সফরের সময় প্রকাশিত ভারত-আফগানিস্তান যৌথ বিবৃতি নিয়ে ‘গভীর উদ্বেগ’ জানিয়েছে পাকিস্তান। বিষয়টি জানাতে শনিবার (১১ অক্টোবর) আফগানিস্তানের রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছে পাকিস্তান। যৌথ বিবৃতিতে জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের অংশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন ভারত সফররত আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুতাকি। ভারতের সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি এ খবর জানিয়েছে।

আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে পৌঁছান। ছয় দিনের সফরে ভারতে অবস্থান করছেন তিনি।

এক বিবৃতিতে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দফতর (এফও) জানায়, পশ্চিম এশিয়া ও আফগানিস্তানবিষয়ক অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সচিব যৌথ বিবৃতিতে জম্মু ও কাশ্মীর সংক্রান্ত যে উল্লেখ করা হয়েছে, তা নিয়ে পাকিস্তানের ‘গভীর আপত্তি’ আফগান রাষ্ট্রদূতের কাছে তুলে ধরেন।

পররাষ্ট্র দফতর জানায়, তাকে জানানো হয় যে, জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের অংশ হিসেবে উল্লেখ করা জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবগুলোর স্পষ্ট লঙ্ঘন।

যৌথ বিবৃতি অনুযায়ী, আফগানিস্তান এপ্রিল মাসে জম্মু ও কাশ্মীরের পাহালগামে সন্ত্রাসী হামলাকে দৃঢ়ভাবে নিন্দা করেছে এবং ভারতের জনগণ ও সরকারের প্রতি সমবেদনা ও সংহতি জানিয়েছে। উভয় দেশই স্পষ্টভাবে অঞ্চলভিত্তিক দেশগুলো থেকে উদ্ভূত সব ধরনের সন্ত্রাসবাদের কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানিয়েছে এবং আঞ্চলিক শান্তি, স্থিতিশীলতা ও পারস্পরিক আস্থার গুরুত্ব তুলে ধরেছে।

ইসলামাবাদ মুতাকির এই মন্তব্যও প্রত্যাখ্যান করেছে যে, সন্ত্রাসবাদ পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সন্ত্রাসবাদ নিয়ন্ত্রণের দায় পাকিস্তানের ওপর চাপিয়ে দেওয়া আফগান অন্তর্বর্তী সরকারের আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার দায় থেকে তাকে মুক্ত করতে পারে না।

পাকিস্তানের দীর্ঘদিনের আতিথেয়তার কথা উল্লেখ করে পররাষ্ট্র দফতর জানায়, দেশটি চার দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রায় ৪০ লাখ আফগান নাগরিককে আশ্রয় দিয়েছে। আফগানিস্তানে শান্তি ফেরার পর অনুমোদনবিহীনভাবে পাকিস্তানে অবস্থানরত আফগান নাগরিকদের দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানায় ইসলামাবাদ। 

বিবৃতিতে বলা হয়, অন্যান্য সব দেশের মতো পাকিস্তানেরও অধিকার আছে তার ভূখণ্ডে অবস্থানরত বিদেশি নাগরিকদের উপস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার। ইসলামাবাদ ‘ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও সুসম্পর্কের চেতনায়’ আফগান নাগরিকদের চিকিৎসা ও শিক্ষা ভিসা প্রদান অব্যাহত রেখেছে।

পররাষ্ট্র দফতর জানায়, পাকিস্তান একটি শান্তিপূর্ণ, স্থিতিশীল, আঞ্চলিকভাবে সংযুক্ত এবং সমৃদ্ধ আফগানিস্তান দেখতে আগ্রহী।

এই লক্ষ্য পুনর্ব্যক্ত করে এফও আরও জানায়, পাকিস্তান দুই দেশের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদারে বাণিজ্য, অর্থনীতি ও সংযোগের ক্ষেত্রে সহায়তা দিয়েছে।

তবে পাকিস্তান জোর দিয়ে বলেছে, দেশটির জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তাদের দায়িত্ব এবং তারা আশা করে আফগান সরকার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নিজেদের ভূখণ্ড থেকে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ রোধে ‘বাস্তব পদক্ষেপ’ নেবে।

/এস/
