মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
২৯ আশ্বিন ১৪৩২
১৫ বিলিয়ন ডলারে ভারতে এআই ডেটা হাব নির্মাণ করবে গুগল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৫১আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৫১
ফাইল ছবি: রয়টার্স

গুগলের মূল কোম্পানি অ্যালফাবেট দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্র প্রদেশে একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ডেটা হাব স্থাপনে ১৫ বিলিয়ন ডলার (প্রায় ১১.২৯ বিলিয়ন পাউন্ড) বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে।

মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে গুগল ক্লাউডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা থমাস কুরিয়ান বলেন, এটি যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে বিশ্বের সবচেয়ে বড় এআই হাব হতে যাচ্ছে। ভারতে গুগল এত বড় বিনিয়োগ আগে কখনও করেনি। বিনিয়োগের পুরো পরিকল্পনা আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে।

এই ডেটা হাবটি অন্ধ্র প্রদেশের বন্দরনগরী বিশাখাপত্তনমে স্থাপন করা হবে। এটি গুগলের বৈশ্বিক এআই কেন্দ্রগুলোর নেটওয়ার্কের অংশ, যা বর্তমানে ১২টি দেশে বিস্তৃত।

অ্যালফাবেটের প্রধান নির্বাহী সুন্দর পিচাই এক বিবৃতিতে বলেছেন, এই কেন্দ্রের মাধ্যমে ভারতের ব্যবসা ও ব্যবহারকারীরা আমাদের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সুবিধা পাবেন। এটি দেশের এআই উদ্ভাবনকে ত্বরান্বিত করবে এবং অর্থনীতিতে নতুন প্রবৃদ্ধি আনবে।

অন্ধ্র প্রদেশ সরকার জানিয়েছে, মঙ্গলবারই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষর করা হবে। রাজ্যের প্রযুক্তিমন্ত্রী নারা লোকেশ বলেছেন, এটি আমাদের রাজ্যের ডিজিটাল ভবিষ্যৎ, উদ্ভাবন ও বৈশ্বিক অবস্থানের জন্য এক বিশাল অগ্রগতি।

প্রকল্পটিতে গুগলের ক্লাউড ও এআই অবকাঠামোর সঙ্গে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবস্থাও যুক্ত থাকবে। এছাড়া রাজ্যের ফাইবার-অপটিক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের পরিকল্পনাও রয়েছে।

ব্লুমবার্গ নিউজ জানিয়েছে, অন্ধ্র প্রদেশ সরকার ২০২৯ সালের মধ্যে রাজ্যে ৬ গিগাওয়াট ডেটা সেন্টার ক্ষমতা গড়ে তোলার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এ লক্ষ্যে তারা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করতে ভর্তুকিযুক্ত জমি ও বিদ্যুৎ দিচ্ছে।

ডেটা সেন্টার হলো এমন একটি শারীরিক পরিকাঠামো, যেখানে সংস্থাগুলো তাদের ডেটা সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় সার্ভার, স্টোরেজ ব্যবস্থা ও নেটওয়ার্ক যন্ত্রপাতি স্থাপন করে। এর সঙ্গে থাকে শক্তি সরবরাহ ও এয়ার কুলিং ব্যবস্থা।

ভারত এখন বিশ্বে অন্যতম আকর্ষণীয় গন্তব্য হয়ে উঠেছে এআই ডেটা সেন্টার স্থাপনের জন্য। কম খরচে ডেটা ব্যবহারের সুবিধা ও দ্রুত বাড়তে থাকা ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর কারণে দেশটি প্রযুক্তি জায়ান্টদের জন্য নতুন বিনিয়োগকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

/এএ/
বিষয়:
ভারতএশিয়াগুগলদক্ষিণ এশিয়াবিশ্ব সংবাদ
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
