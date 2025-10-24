X
মেরুদণ্ডে অস্ত্রোপচারে চীনের নতুন প্রযুক্তি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৪৯আপডেট : ২৪ অক্টোবর ২০২৫, ২০:২৫
এই প্রযুক্তিতে দুই হাজারেরও বেশি সার্জারি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ছবি: সিএমজি

সম্প্রতি শাংহাইয়ে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিশ্বের প্রায় ১০০ জন মেরুদণ্ড সার্জারি বিশেষজ্ঞ অংশ নেন। সম্মেলনের মূল আকর্ষণ ছিল চীনে উদ্ভাবিত নতুন প্রযুক্তি ‘ইউনি-পোর্ট বাই-চ্যানেল ডুয়াল-মিডিয়া’ (ইউবিডি)। বলা হচ্ছে, মেরুদণ্ডের অস্ত্রোপচারে বিপ্লব ঘটিয়েছে এটি। এর মাধ্যমে আগের মতো ২০ সেন্টিমিটারের পরিবর্তে মাত্র ১ সেন্টিমিটার ছিদ্র করে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করা সম্ভব।

জাপান, ভারত, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, রাশিয়া ও ইকুয়েডরসহ বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞরা এই প্রযুক্তিতে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তারা বলেছেন, এটি সার্জারির নিরাপত্তা ও রোগীর সেরে ওঠার মান উন্নত করবে।

অক্টোবর ১৬ থেকে ১৮ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই প্রথম আন্তর্জাতিক ইউবিডি স্পাইনাল এন্ডোস্কোপি ও ইনোভেটিভ সম্মেলনের লক্ষ্য ছিল চীনা প্রযুক্তি সম্পর্কে বৈশ্বিক ধারণা বাড়ানো।

ভারতের একটি হাসপাতালের পরিচালক সান্তোষ ত্রিপাঠি বলেন, ইউবিডি প্রযুক্তির সম্ভাবনা বিস্ময়কর। এর বাই-চ্যানেল বৈশিষ্ট্য বিশ্বে প্রথম। এতে সার্জারির সময় চিকিৎসকরা পুরোটা দেখতে পান এবং এতে তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

তার মতে, এই প্রযুক্তি ভারতের মতো অঞ্চলে জটিল মেরুদণ্ড রোগের চিকিৎসায় বিপুল সম্ভাবনা তৈরি করবে, কারণ এটি রক্তপাত নিয়ন্ত্রণ, সার্জারির ক্ষেত্র ব্যবস্থাপনা ও যন্ত্রের সহজ চলাচলের সুবিধা দেয়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বিশ্বে মেরুদণ্ডজনিত সমস্যা বাড়ছে। তরুণ প্রজন্মের মধ্যেও এটি দ্রুত বিস্তার করছে। নিরাপদ ও কার্যকর অস্ত্রোপচারের চাহিদাও বেড়েছে সেইসঙ্গে।

শাংহাই ইস্ট হাসপাতালের মিনি ইনভেসিভ স্পাইন সেন্টারের অধ্যাপক হ্য  শিশেং ও তার দল ঐতিহ্যবাহী এন্ডোস্কোপিক সার্জারির সীমাবদ্ধতা কাটাতে এ প্রযুক্তি তৈরি করেন।

দীর্ঘ দশ বছরের গবেষণা শেষে ২০২১ সালে প্রযুক্তিটি পূর্ণতা পায়। অধ্যাপক হ্য বলেন, ইউবিডিতে ১ সেন্টিমিটার ছেদের মধ্য দিয়ে দুটি কার্যকর চ্যানেল ব্যবহার করা যায়, এতে গুরুত্বপূর্ণ স্নায়ু ও রক্তনালি এড়িয়ে ডিস্ক টিস্যু অপসারণ করা যায়।

তিনি জানান, ইতোমধ্যে চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে এই প্রযুক্তিতে দুই হাজারেরও বেশি সার্জারি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া জাপান ও থাইল্যান্ডে ইউবিডি প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

ভবিষ্যতে এই প্রযুক্তির সঙ্গে রোবোটিকস ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাও যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে চীনা বিশেষজ্ঞদের।

সূত্র: সিএমজি

