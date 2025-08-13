X
বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫
২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
ইউক্রেন যুদ্ধে জিতেছে রাশিয়া, দাবি ওরবানের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩৩আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩৩
ভিক্টর ওরবান ও ভ্লাদিমির পুতিন। ফাইল ছবি: রয়টার্স

আসন্ন ট্রাম্প–পুতিন শীর্ষ বৈঠকের আগে ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়া জিতেছে বলে দাবি করেছেন হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর ওরবান। মঙ্গলবার ইউটিউব চ্যানেল প্যাট্রিয়ট-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ মন্তব্য করেন। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

২০১০ সাল থেকে ক্ষমতায় থাকা ওরবান রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও ইউক্রেনকে সামরিক সহায়তা দেওয়ার বিরোধিতার কারণে ইউরোপীয় নেতাদের সমালোচনার মুখে আছেন। জ্বালানির বেশির ভাগই রাশিয়া থেকে আমদানি করা হাঙ্গেরি ইউক্রেনে কোনও অস্ত্র পাঠায়নি এবং ইউক্রেনের ইউরোপীয় ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্তিরও বিরোধিতা করছে।

ওরবান বলেন, আমরা এখন এমনভাবে কথা বলছি যেন যুদ্ধ এখনও চলছে। কিন্তু তা নয়। ইউক্রেন হেরেছে, রাশিয়া জিতেছে। শুধু প্রশ্ন হলো—পশ্চিমা বিশ্ব, যারা ইউক্রেনের পেছনে আছে, তারা কবে এবং কোন পরিস্থিতিতে এটা স্বীকার করবে, আর এর ফল কী হবে।

সোমবার তিনি একমাত্র ইইউ নেতা হিসেবে ইউক্রেনের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে স্বাধীনতার পক্ষে দেওয়া যৌথ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেননি। তার মতে, ইউক্রেনকে ইইউ-তে নিলে হাঙ্গেরির কৃষক ও অর্থনীতির ক্ষতি হবে।

ওরবান অভিযোগ করেছেন, সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সময় ইউরোপ পুতিনের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ হারিয়েছে। এখন ঝুঁকি হলো, নিজেদের অংশগ্রহণ ছাড়াই ইউরোপের ভাগ্য নির্ধারিত হবে।

ওরবান বলেন, আপনি যদি আলোচনার টেবিলে না থাকেন, তবে আপনি খাবারের তালিকায় থাকবেন।

ইইউর যৌথ বিবৃতির বিরোধিতা করে তিনি আরও বলেন, আমেরিকা ও রাশিয়ার দুই নেতা বসে আলোচনা করবে, আর আপনাকে আমন্ত্রণও জানানো হবে না। তখন বাইরে থেকে চেঁচিয়ে নিজেকে হাস্যকর করে তোলার কোনও মানে নেই।

