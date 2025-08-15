আলাস্কায় সকাল ১১টায় বসছেন ট্রাম্প-পুতিন

X
শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫
৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৫ আগস্ট ২০২৫, ১১:৪৬আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১১:৪৬
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বহুল প্রত্যাশিত বৈঠক শুরু হতে যাচ্ছে। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) আলাস্কার অ্যাঙ্কোরেজে সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত হবে এই বৈঠক। দুই নেতাই বৈঠকের প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যমগুলো। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউজের প্রেস সূচিতে জানানো হয়েছে, শুক্রবার সকাল ৬টা ৪৫ মিনিট সময়ে হোয়াইট হাউজ ত্যাগ করবেন ট্রাম্প। বৈঠক শেষে ওই দিনই আলাস্কা সময় বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিটে অ্যাঙ্কোরেজ থেকে রওনা হবেন তিনি। শনিবার ভোরে হোয়াইট হাউজে ফিরে আসার কথা রয়েছে তার।

ট্রাম্প বলেছেন, ছয় বছরের মধ্যে প্রথমবার পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে বসতে যাচ্ছেন তিনি। তাই একান্ত এই বৈঠক নিয়ে পুতিন সতর্ক থাকবেন বলে আশাবাদী ট্রাম্প।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এই আলোচনায় স্পষ্টতই অন্তর্ভুক্ত নন। তবে তিনি সতর্ক করেছেন, তার অনুপস্থিতিতে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলো অর্থহীন হবে।

