রাশিয়ায় কারখানাতে বিস্ফোরণে নিহত ১১

রাশিয়ার রিয়াজান অঞ্চলের একটি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে অন্তত ১১ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও ১৩০ জন। রাশিয়ার জরুরি পরিস্থিতি মন্ত্রণালয় শনিবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
টেলিগ্রামে দেওয়া বিবৃতিতে মন্ত্রণালয় জানায়, শুক্রবারের এই বিস্ফোরণের পর উদ্ধারকর্মীরা এখনও ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়া লোকজনকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ঘটনাস্থল মস্কো থেকে প্রায় ৩২০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত।
রিয়াজান অঞ্চলের গভর্নর পাভেল মালকভ বলেন, কারখানার ভেতরের একটি ওয়ার্কশপে আগুন লাগার পর এ বিস্ফোরণের সূত্রপাত ঘটে। তবে কী কারণে আগুন লাগে বা কারখানায় কী ধরনের উৎপাদন হতো, তা স্পষ্ট করা হয়নি।
স্থানীয় কিছু সংবাদমাধ্যমে বলা হয়েছে, গানপাউডার থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে এই বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।
সম্প্রতি ইউক্রেনীয় ড্রোন হামলায় রিয়াজান অঞ্চলের সামরিক ও অর্থনৈতিক স্থাপনা একাধিকবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে এই বিস্ফোরণের সঙ্গে এমন কোনও হামলার যোগসূত্রের প্রমাণ মেলেনি।