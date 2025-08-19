ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে এবার আনুষ্ঠানিক পোশাক পরলেন জেলেনস্কি

গত ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করতে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি যখন হোয়াইট হাউজে গিয়েছিলেন, তখন তার পরনে ছিল গাঢ় সামরিক ধাঁচের পোশাক। এ নিয়ে ট্রাম্পসহ মার্কিন কর্মকর্তাদের তোপের মুখে পড়তে হয়েছিল তাকে।
ফেব্রুয়ারির ওই বৈঠকে জেলেনস্কির পোশাকও আলোচনায় আসে। কারণ বৈঠকে ট্রাম্প ও জেলেনস্কি তর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্টকে দুপুরের খাবার ছাড়াই আগেভাগে হোয়াইট হাউজ থেকে বের করে দেওয়া হয়।
কিন্তু সোমবার (১৮ আগস্ট) যখন তার দেশকে ইউরোপের গত ৮০ বছরের সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ শেষ করতে একটি শান্তিচুক্তি মেনে নিতে চাপের মুখে পড়তে হচ্ছে, তখন জেলেনস্কি ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনায় হাজির হন আরও আনুষ্ঠানিক পোশাক পরে। কালো রঙের ওপর কালোর সমন্বয় কিন্তু টাই ছাড়া। পুরোপুরি স্যুট না হলেও তা ট্রাম্পকে খুশি করেছে বলে মনে হলো। তবে স্যুটটির নকশায় সামরিক ছোঁয়া ছিল।
ফেব্রুয়ারিতে এক প্রতিবেদক জেলেনস্কিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেন তিনি স্যুট পরেননি। সেই প্রতিবেদক এবার ওভাল অফিসে ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের সময় ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্টকে তার নতুন পোশাকের প্রশংসা করেন। বলেন ‘স্যুটে আপনাকে দুর্দান্ত লাগছে।’
ট্রাম্প তখন বলেন, ‘আমিও একই কথা বলেছি।’
এইবার জেলেনস্কি মজা করে পালটা খোঁচা দেন। প্রতিবেদককে বলেন, ‘আপনিও একই স্যুট পরেছেন।’ আর এতে সবাই হেসে ওঠে। পরে তিনি বলেন, ‘আমি বদলেছি।’
মিডিয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারদর্শী এই ইউক্রেনীয় নেতা রুশ আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করা সেনাদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করতে ২০২২ সালে মস্কোর পূর্ণমাত্রার আগ্রাসনের পর থেকে সামরিক ধাঁচের পোশাক পরতেন।
কিন্তু ফেব্রুয়ারিতে ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের পর জেলেনস্কি আরও আনুষ্ঠানিক পোশাকের দিকে ঝুঁকেন। এপ্রিল মাসে রোমে পোপ ফ্রান্সিসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যখন দুই নেতা সাক্ষাৎ করেন- তখনও ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট কালো রঙের ভারী ফিল্ড জ্যাকেট এবং কলার পর্যন্ত আটকানো কালো শার্ট পরেছিলেন, তবে টাই ছাড়াই।
উল্লেখ্য, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রতিদিন স্যুট পরেন।
সূত্র: রয়টার্স