পূর্ব ইউক্রেনের আরও দুটি বসতি দখলের দাবি রুশ বাহিনীর

পূর্ব ইউক্রেনের দোনেৎস্ক অঞ্চলে এক হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ ফ্রন্ট লাইন বরাবর আরও দুটি বসতির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে রুশ সেনারা। শনিবার (২৩ আগস্ট) এমনটাই দাবি করেছে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের দাবি, ধীর অগ্রগতির মধ্যে অঞ্চলটির তিনটি গ্রাম দখল করেছে রুশ সেনাবাহিনী। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
ইউক্রেনের সেনাবাহিনী স্বীকার করেনি যে কোনও গ্রাম হাতবদল হয়েছে। তবে তারা বলেছে, নিজেদের বাহিনী রুশ সেনাদের কাছ থেকে আরও পশ্চিমে ডিনিপ্রো অঞ্চলের সীমানার ধারে একটি বসতি পুনর্দখল করেছে।
রয়টার্স দুই পক্ষের কোনও যুদ্ধক্ষেত্র সংক্রান্ত দাবি স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারেনি।
২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেন আক্রমণের প্রথম সপ্তাহগুলোতে রাজধানী কিয়েভের দিকে অগ্রসর হয়েও ব্যর্থ হয় রাশিয়া। এরপর থেকে পূর্বাঞ্চলের দোনবাস অঞ্চল দখলে মনোনিবেশ করেছে রুশ সেনারা। অঞ্চলটি দোনেৎস্ক ও লুহানস্ক এলাকা নিয়ে গঠিত।
রুশ ঘোষণায় বলা হয়েছে, দখল করা সর্বশেষ গ্রাম দুটি হলো- ক্লেবান-বিক এবং সেরেদন। টোরেৎস্ক শহরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ক্লেবান-বিক কয়েক মাস ধরেই হামলার মুখে রয়েছে। আর উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় খারকিভ অঞ্চলের প্রশাসনিক সীমানার কাছাকাছি অবস্থিত সেরেদন।
শুক্রবার যেসব গ্রাম দখলের দাবি করা হয়েছিল তার মধ্যে দুটি হলো কাটেরিনিভকা এবং রুসিন ইয়ার — এরা আরও একটি কঠিন অবস্থায় থাকা কোস্তিয়ান্তিনিভকার কাছাকাছি অবস্থিত।
ইউক্রেনের সামরিক জেনারেল স্টাফ শুধু বলেছে যে কাটেরিনিভকা ছিল কয়েকটি এলাকার মধ্যে একটি, যেগুলো শত্রুর আক্রমণের মুখে পড়েছে।
পৃথক সামরিক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইউক্রেনীয় সেনারা জেলেনি হাই নামক গ্রাম পুনর্দখল করেছে — যা ডিনিপ্রো অঞ্চলের সীমানার পাশে অবস্থিত।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ওই গ্রামটি নতুন রুশ হামলার মুখে রয়েছে।
ইউক্রেনের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা এইচইউআর জানিয়েছে, তারা সামরিক ইউনিটগুলোর সাথে যৌথ অভিযান চালিয়েছে যাতে দোনেৎস্ক অঞ্চলে অগ্রগতি এবং ডিনিপ্রো অঞ্চলে অনুপ্রবেশের প্রচেষ্টা ঠেকানো যায়।