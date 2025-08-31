X
রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
১৬ ভাদ্র ১৪৩২
রাশিয়ার গভীরে হামলার পরিকল্পনা করছে ইউক্রেন: জেলেনস্কি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৩৫আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৩৫
ভলোদিমির জেলেনস্কি। ফাইল ছবি: রয়টার্স

ইউক্রেন রাশিয়ার অভ্যন্তরে নতুন করে হামলার পরিকল্পনা করছে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। রবিবার তিনি বলেছেন, প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে এবং নতুন আঘাতের পরিকল্পনা ঠিক করা হয়েছে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

সেনাপ্রধান ওলেক্সান্ডার সিরস্কির সঙ্গে বৈঠকের পর জেলেনস্কি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ লিখেছেন, আমরা ইউক্রেনের প্রতিরক্ষার জন্য যেভাবে প্রয়োজন, সেভাবেই সক্রিয় অভিযান চালিয়ে যাবো। আমাদের বাহিনী ও সরঞ্জাম প্রস্তুত। নতুন আঘাতও পরিকল্পনায় রয়েছে।

এদিকে ক্রেমলিন বলেছে, ইউক্রেনে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রচেষ্টায় ইউরোপীয় শক্তিগুলো বাধা দিচ্ছে। তবে কিয়েভ শান্তি আলোচনায় প্রস্তুতির কোনও ইঙ্গিত না দেওয়া পর্যন্ত রাশিয়া সামরিক অভিযান চালিয়ে যাবে।

রুশ প্রেসিডেন্টের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ইউরোপীয় যুদ্ধপন্থিরা যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করছে। আমরা রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সমাধানে প্রস্তুত। কিন্তু কিয়েভের পক্ষ থেকে কোনও সাড়া নেই। তাই বিশেষ সামরিক অভিযান চলবে।

মার্কিন তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সাল থেকে এ যুদ্ধে এখন পর্যন্ত প্রায় ১২ লাখ মানুষ নিহত ও আহত হয়েছেন। বর্তমানে রাশিয়ার দখলে রয়েছে ইউক্রেনের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ ভূখণ্ড।

ইউরোপীয় শক্তিগুলো বলছে, পুতিন আসলে শান্তি চান না। তিনি বারবার আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও দখল করা কোনও অঞ্চল ছাড়তে রাজি নন।

রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী আন্দ্রেই বেলোয়ুসভ শুক্রবার জানিয়েছিলেন, ইউক্রেনে রুশ সেনাদের অগ্রযাত্রার গতি বেড়েছে। বছরের শুরুর দিকে মাসে ৩০০ থেকে ৪০০ বর্গকিলোমিটার নিয়ন্ত্রণে নেওয়া গেলেও বর্তমানে তা বেড়ে ৬০০ থেকে ৭০০ বর্গকিলোমিটারে পৌঁছেছে।

 

