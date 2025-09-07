X
রবিবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ব্রায়ানস্কে রুশ তেলের পাইপলাইনে হামলার দাবি ইউক্রেনের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:০৩আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:০৩
রাশিয়ায় ইউক্রেনীয় হামলার ফাইল ছবি: রয়টার্স

রাশিয়ার ব্রায়ানস্ক অঞ্চলে দ্রুজবা তেলের পাইপলাইনে হামলার দাবি করেছে ইউক্রেন। দেশটির ড্রোন বাহিনীর কমান্ডার রবার্ট ব্রোভদি রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) টেলিগ্রামে বলেছেন, হামলায় পাইপলাইনটিতে বড় অগ্নিকাণ্ড হয়েছে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

দ্রুজবা ট্রানজিট পাইপলাইন দিয়ে রাশিয়া থেকে হাঙ্গেরি ও স্লোভাকিয়ায় তেল সরবরাহ করা হয়। রাশিয়ার সঙ্গে জ্বালানি বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের কয়েকটি দেশের মধ্যে হাঙ্গেরি ও স্লোভাকিয়া অন্যতম।

ব্রোভদির এ দাবি স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারেনি রয়টার্স। রাশিয়ার পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

হাঙ্গেরির জ্বালানি কোম্পানি এমওএল জানিয়েছে, দেশটিতে নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী তেল সরবরাহ চলছে। তবে স্লোভাকিয়ার পাইপলাইন অপারেটর ট্রান্সপেট্রলের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

কিয়েভ বলছে, রাশিয়ার লাগাতার হামলার জবাবে মস্কোর জ্বালানি স্থাপনায় তারা পাল্টা আঘাত হানছে। এসব হামলার লক্ষ্য রাশিয়ার সামগ্রিক যুদ্ধ প্রচেষ্টা দুর্বল করা।

গত কয়েক সপ্তাহে একাধিকবার এ পাইপলাইনে ইউক্রেনীয় হামলার কারণে হাঙ্গেরি ও স্লোভাকিয়ায় তেল সরবরাহ বিঘ্নিত হয়েছে।

 

/এএ/
বিষয়:
ইউরোপরাশিয়াইউক্রেনরাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
তাইওয়ান প্রণালিতে কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার যুদ্ধজাহাজ, চীনের নিন্দা
পদত্যাগের ঘোষণা দিলেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইশিবা
কিয়েভে ইউক্রেনের সরকারি ভবনে রাশিয়ার প্রথম হামলা, নিহত ৩
সর্বশেষ খবর
জাপানের কাছে হেরে পাকিস্তানের সামনে বাংলাদেশ
জাপানের কাছে হেরে পাকিস্তানের সামনে বাংলাদেশ
বাসায় চিকেন সালামি বানানোর সহজ রেসিপি
বাসায় চিকেন সালামি বানানোর সহজ রেসিপি
হাটহাজারীতে সংঘর্ষের পর থমথমে পরিস্থিতি, টহলে সেনাবাহিনী
হাটহাজারীতে সংঘর্ষের পর থমথমে পরিস্থিতি, টহলে সেনাবাহিনী
১১ মামলায় আত্মসমর্পণের পর কারাগারে যুবদল নেতা ইসহাক
১১ মামলায় আত্মসমর্পণের পর কারাগারে যুবদল নেতা ইসহাক
সর্বাধিক পঠিত
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ১০ ধাপে নির্ধারণের দাবি
সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ১০ ধাপে নির্ধারণের দাবি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media