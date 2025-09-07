ইউক্রেনের সরকারি ভবনে রুশ হামলার তীব্র নিন্দা জেলেনস্কির

ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভসহ বিভিন্ন এলাকায় নজিরবিহীন হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। এছাড়া শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) রাতে কিয়েভের প্রধান সরকারি ভবনেও হামলা চালিয়েছে তারা। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, ‘যখন বেশ আগেই কূটনৈতিক প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে, সে সময় এ ধরনের হত্যাকাণ্ড ইচ্ছাকৃত অপরাধ ও যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করার নামান্তর।’ তিনি বিশ্বকে হামলা বন্ধ করার রাজনৈতিক ইচ্ছা প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জেলেনস্কি লেখেন, বিশ্ব চাইলে ক্রেমলিনের অপরাধীদের হত্যা বন্ধে বাধ্য করতে পারে। প্রয়োজন শুধু রাজনৈতিক সদিচ্ছার।
ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রী যুলিয়া স্বাইরিডেঙ্কো বলেছেন, যুদ্ধকালীন অবস্থায় প্রথমবার সরকারি ভবনে হামলা চালালো রাশিয়া। এতে ভবনের ছাদসহ ওপের কয়েকটি তলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভবনে আগুন ধরে গেছে।
দেশব্যাপী হামলায় অন্তত চারজন নিহত হয়েছে। তাদের মধ্যে এক শিশু ও এক তরুণী রয়েছে। কিয়েভের স্বিয়াতোশিনস্কি জেলায় নয়তলা আবাসিক ভবনে হামলার পর ওই তরুণী মারা গেছেন।
ইউক্রেনের বিমানবাহিনী জানিয়েছে, রাশিয়া সর্বশেষ হামলায় রেকর্ডসংখ্যক ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র লঞ্চ করেছে—মোট ৮০০ টির বেশি।
বিমানবাহিনীর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৯টি ক্ষেপণাস্ত্র ও ৫৬টি ড্রোন ৩৭টি স্থানে আঘাত হানেছে এবং ভাঙচুর হওয়া অংশ ৮টি স্থানে পড়েছে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় জেলেনস্কি বলেছেন, হামলা জাপোরিজহিয়া, ক্রিভি রিহ এবং ওডেসা শহরগুলোর পাশাপাশি সুমি ও চেরনিহিভ অঞ্চলেও ক্ষতি করেছে।
রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, তারা ইউক্রেনের সামরিক-শিল্প কমপ্লেক্স এবং পরিবহন অবকাঠামোতে হামলা চালিয়েছে। এর ফলে অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামের গুদামে ক্ষতি হয়েছে।
কিয়েভের যে সরকারি ভবনে হামলা হয়েছে, তা মন্ত্রিসভার ভবন হিসেবেও পরিচিত। কারণ এখানে ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রীর অফিস রয়েছে।
কিয়েভের মেয়র ভিটালি ক্লিটচকো বলেছেন, একটি ড্রোন আংশিকভাবে মন্ত্রিসভা ভবনে আঘাত হানে। তিনি টেলিগ্রামে লিখেছেন, পেচেরস্ক জেলার একটি সরকারি ভবনে ড্রোন হামলার ফলে আগুন ধরে যায়।
রাশিয়ার ইউক্রেন হামলায় নতুন একটি মোড় এটি। এখন পর্যন্ত কোনও সরকারি ভবন আঘাতগ্রস্ত হয়নি। পুরো বড় আকারের আক্রমণের শুরু থেকেই কিয়েভের কেন্দ্র খুবই সুসজ্জিত এবং নিরাপদ ছিল। তবে এখন এ ঘটনা সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত করবে।
বিবিসির টিমকে মন্ত্রিসভার ভবনের কাছে যাওয়া অনুমতি দেওয়া হয়নি। পুরো এলাকা চেকপয়েন্টের পেছনে। কারণ এখানে সব প্রধান সরকারি ভবন রয়েছে—সরকার, সংসদ এবং প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ।
রবিবার সকাল পর্যন্ত টিমটি স্বাধীনতা চত্বরের ঠিক পেছনে একটি বড় ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখতে পায়। এরপর তারা দুইটি রাশিয়ান ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রকে অত্যন্ত উচ্চ গতিতে চলে যেতে দেখে এবং তারপর আরেকটি বিস্ফোরণের শব্দ শুনে।
ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চয়তা করা নিয়ে আরও আলোচনার জন্য এ সপ্তাহে প্যারিসে বৈঠকে বসেছিল ‘কোয়ালিশন অব দ্য উইলিং’।
গত বৃহস্পতিবার ওই বৈঠকের পর ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ বলেছিলেন, ২৬টি দেশ ইউক্রেনকে যুদ্ধপরবর্তী সময়ে নিরাপত্তা নিশ্চয়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এর মধ্যে ইউক্রেনে আন্তর্জাতিক সেনা মোতায়েন এবং দেশটির স্থল, সমুদ্র ও আকাশসীমায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের তদারকির বিষয়ও আছে।
মাখোঁর এ বক্তব্যের পরদিনই পুতিন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছিলেন, ইউক্রেনে মোতায়েন করা যেকোনো পশ্চিমা সেনা মস্কোর হামলার বৈধ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবেন।