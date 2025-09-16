X
মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১ আশ্বিন ১৪৩২
যুক্তরাজ্যে ৫ বিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ করবে গুগল মালিক আলফাবেট

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:১২আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৫৪
ছবি: রয়টার্স

বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম কোম্পানি গুগলের মালিক আলফাবেট ঘোষণা করেছে, তারা যুক্তরাজ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) খাতে ৫ বিলিয়ন পাউন্ড (৬.৮ বিলিয়ন ডলার) বিনিয়োগ করবে। আগামী দুই বছরে অবকাঠামো ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এই অর্থ ব্যয় করা হবে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে।

যুক্তরাজ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাষ্ট্রীয় সফরের আগে এই বিনিয়োগ ঘোষণা করা হলো। আগামী ২৪ ঘণ্টায় আরও কয়েকটি মার্কিন প্রযুক্তি জায়ান্ট যুক্তরাজ্যে বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগের পরিকল্পনা জানাতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গুগলের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান বিনিয়োগ কর্মকর্তা রুথ পোরাট বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, যুক্তরাজ্যে উন্নত বিজ্ঞানভিত্তিক কাজের অসাধারণ সুযোগ রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্যের মধ্যে এখন একটি বিশেষ প্রযুক্তি সম্পর্ক গড়ে উঠছে। ঝুঁকি থাকলেও একসঙ্গে তা মোকাবিলা করে আমরা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক সেবা এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে নতুন সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি।

এই বিনিয়োগের অংশ হিসেবে হার্থফোর্ডশায়ারের ওয়ালথাম ক্রসে ১ বিলিয়ন ডলারের নতুন ডেটা সেন্টার উদ্বোধন করবেন ব্রিটিশ অর্থমন্ত্রী রেচেল রিভস। পাশাপাশি লন্ডনভিত্তিক ডিপমাইন্ডেও তহবিল বিনিয়োগ করা হবে। নোবেলজয়ী স্যার ডেমিস হাসাবিসের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানটি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এআই-এর প্রয়োগকে বিপ্লবী রূপ দিয়েছে।

অর্থমন্ত্রী রিভস এক বিবৃতিতে বলেছেন, এই বিনিয়োগ যুক্তরাজ্যের অর্থনীতির প্রতি শক্তিশালী আস্থার প্রকাশ। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের অংশীদারত্বের দৃঢ়তাও দেখাচ্ছে।

এদিকে বিশ্লেষকরা বলছেন, সুদের হার পরিবর্তনের প্রত্যাশা ও মার্কিন বিনিয়োগ প্রবাহের কারণে পাউন্ডের মানও কিছুটা শক্তিশালী হয়েছে।

সম্প্রতি ৩ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি বাজারমূল্যে পৌঁছেছে আলফাবেট। যা এনভিডিয়া, মাইক্রোসফট ও অ্যাপলের পর বিশ্বের চতুর্থ কোম্পানি হিসেবে এই মাইলফলক ছুঁলো। গুগলের শেয়ারের দাম গত এক মাসে বেড়েছে। মার্কিন আদালত প্রতিষ্ঠানটিকে ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ না দেওয়ার পর এই দর বাড়লো।

এআই-এর কারণে কর্মসংস্থানে নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে প্রশ্নে পোরাট বলেছেন, শুধু দক্ষতা বাড়াতে এআই ব্যবহার করলে অর্থনীতিতে সুবিধা আসবে না। কিন্তু নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠছে, যা কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করছে। চিকিৎসা ও রেডিওলজির মতো খাতেও এআই মানুষের সঙ্গে সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করছে, প্রতিস্থাপন করছে না।

তিনি আরও বলেন, প্রত্যেককে এখনই এআই ব্যবহার শুরু করতে হবে, যাতে বোঝা যায় এটি কীভাবে সহায়ক হতে পারে। ভয় পেলে পিছিয়ে থাকতে হবে।

 

/এএ/
বিষয়:
ইউরোপযুক্তরাষ্ট্রযুক্তরাজ্যগুগলডোনাল্ড ট্রাম্পবিশ্ব সংবাদআর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সতথ্যপ্রযুক্তি
