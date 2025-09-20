X
শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৫ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

এবার রাশিয়ার বিরুদ্ধে ন্যাটো সদস্য এস্তোনিয়ার আকাশসীমা লঙ্ঘনের অভিযোগ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:১২আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:১২
সুইডিশ সশস্ত্র বাহিনীর দাবি, এস্তোনিয়ার আকাশসীমা লঙ্ঘনে অংশ নিয়েছিল রাশিয়ার এই মিগ-৩১ যুদ্ধবিমান। ছবি: রয়টার্স।

‘তিনটি রাশিয়ান মিগ-৩১ যুদ্ধবিমান’ ফিনল্যান্ড উপসাগরের ওপর দিয়ে অনুমতি ছাড়াই সামরিক জোট ন্যাটোর সদস্য দেশ এস্তোনিয়ার আকাশে প্রবেশ করেছে। মোট ১২ মিনিট ধরে সেখানে অবস্থান করেছে রুশ যুদ্ধবিমান’। শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) এস্তোনিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এটিকে ‘নির্লজ্জ অনুপ্রবেশ’ বলে মন্তব্য করেছে। এটি রাশিয়ার সাম্প্রতিক সামরিক কার্যক্রমগুলোর সর্বশেষ উদাহরণ,যা জোটকে নাড়িয়ে দিয়েছে। তবে এস্তোনিয়ার আকাশসীমা লঙ্ঘনের অভিযোগ অস্বীকার করেছে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

এস্তোনিয়ার দাবি, যে ১২ মিনিট যুদ্ধ জাহাজগুলো আকাশসীমায় অবস্থান করেছিল, এই সময়ে উচ্চগতির বিমানগুলো সহজেই দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল অতিক্রম করতে পারতো।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্গুস টস্যাহকনা, রাশিয়া ইতোমধ্যে এই বছর চারবার এস্তোনিয়ার আকাশসীমা লঙ্ঘন করেছে। কিন্তু এবারের লঙ্ঘন অভূতপূর্বভাবে ঔদ্ধত্যপূর্ণ। কারণ আমাদের আকাশসীমায় তিনটি যুদ্ধবিমান প্রবেশ করেছে।

এই অনুপ্রবেশ রাশিয়া ও বেলারুশের যৌথ সামরিক মহড়া ‘জাপাদ-২০২৫’ শেষ হওয়ার তিন দিন পর ঘটলো। এতে রাশিয়ার পারমাণবিক অস্ত্র নিক্ষেপের মহড়াও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

রুশ যুদ্ধবিমান নিয়মিত মূল ভূখণ্ড রাশিয়া ও এর কালিনিনগ্রাদ এনক্লেভের মধ্যে বাল্টিক সাগরের ওপর দিয়ে উড়ে যায়।

শনিবার সকালে দেওয়া এক বিবৃতিতে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তাদের বিমানগুলো উত্তর-পশ্চিম রাশিয়া থেকে কালিনিনগ্রাদে যাওয়ার পথে বাল্টিক সাগরের নিরপেক্ষ জলের ওপর দিয়ে উড়েছে।

রুশ মন্ত্রণালয় টেলিগ্রামে দেওয়া এক পোস্টে তিনটি মিগ-৩১ যুদ্ধবিমান সম্পর্কে বলেছে, এই উড্ডয়ন আন্তর্জাতিক আকাশসীমার নিয়ম মেনে সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে; অন্য কোনো দেশের সীমানা লঙ্ঘন ছাড়াই, যা স্বাধীনভাবে যাচাই করেও নিশ্চিত করা যায়। উড্ডয়নের সময় রুশ বিমানগুলো চুক্তিকৃত উড্ডয়ন পথ থেকে বিচ্যুত হয়নি এবং এস্তোনিয়ার আকাশসীমা লঙ্ঘন করেনি।

২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ন্যাটো ও মস্কোর মধ্যে উত্তেজনা বেড়েছে। এরই মধ্যে গত সপ্তাহে ন্যাটোর আরও দুই সদস্য-পোল্যান্ড ও রোমানিয়া তাদের আকাশে রাশিয়ার ড্রোন অনুপ্রবেশের দাবি করেছে। কয়েক দিন আগে ২০টির বেশি রুশ ড্রোন পোল্যান্ডের আকাশসীমায় প্রবেশ করেছিল। ন্যাটোর যুদ্ধবিমান সেগুলোর কয়েকটি ভূপাতিত করেছে।

/এস/
বিষয়:
রাশিয়ান্যাটোরাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
বাংলাদেশসহ ৯ দেশের ওপর আরব আমিরাতের ভিসা নিষেধাজ্ঞা: রিপোর্ট
ইসরায়েলের কাছে আরও ৬.৪ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রি করবে যুক্তরাষ্ট্র
নেপালে সরকার পতনের পর সংবিধান ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে ওলি’র হুঁশিয়ারি
সর্বশেষ খবর
মেটার নতুন স্মার্ট গ্লাস: টেক্সটের জবাব ও কল রিসিভ করা এখন আরও সহজ
মেটার নতুন স্মার্ট গ্লাস: টেক্সটের জবাব ও কল রিসিভ করা এখন আরও সহজ
রাকসু নির্বাচনে শিবির-সমর্থিত সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোটের ২৪ দফা ইশতেহার
রাকসু নির্বাচনে শিবির-সমর্থিত সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোটের ২৪ দফা ইশতেহার
সারা দেশে বৃষ্টির সম্ভাবনা
সারা দেশে বৃষ্টির সম্ভাবনা
বাংলাদেশসহ ৯ দেশের ওপর আরব আমিরাতের ভিসা নিষেধাজ্ঞা: রিপোর্ট
বাংলাদেশসহ ৯ দেশের ওপর আরব আমিরাতের ভিসা নিষেধাজ্ঞা: রিপোর্ট
সর্বাধিক পঠিত
পাকিস্তান-সৌদি আরব চুক্তির নেপথ্যে কি অর্থ ও অস্ত্রের বিনিময়?
পাকিস্তান-সৌদি আরব চুক্তির নেপথ্যে কি অর্থ ও অস্ত্রের বিনিময়?
দায়িত্বে অবহেলায় মোহাম্মদপুর থানার তিন পুলিশ কর্মকর্তা প্রত্যাহার
দায়িত্বে অবহেলায় মোহাম্মদপুর থানার তিন পুলিশ কর্মকর্তা প্রত্যাহার
মাঝ-আকাশে ফ্লাইটে ঝাঁকুনি, হাত ভাঙলো কেবিন ক্রুর
মাঝ-আকাশে ফ্লাইটে ঝাঁকুনি, হাত ভাঙলো কেবিন ক্রুর
আদালতের নির্দেশের পরও এমপিওভুক্তি নিয়ে মাদ্রাসা সুপারের টালবাহানা
আদালতের নির্দেশের পরও এমপিওভুক্তি নিয়ে মাদ্রাসা সুপারের টালবাহানা
মগবাজারে একটি রেস্তোরাঁয় আগুন, ২০ মিনিটে নিয়ন্ত্রণে
মগবাজারে একটি রেস্তোরাঁয় আগুন, ২০ মিনিটে নিয়ন্ত্রণে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media